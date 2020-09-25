小麥胚芽曾被美國梅約醫學中心列為十大超級健康食物之一，甚至有「人類天然的營養寶庫」之稱，營養師也大讚CP值高，到底小麥胚芽富含哪些營養？又有什麼功效？

Q1：小麥胚芽是什麼？

植物的胚芽是種子發芽的部位，因此小麥胚芽營養價值相當高，是小麥的營養精華，體積僅佔小麥的3％，但卻能提供小麥高達97％的營養，還曾被美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）列為十大超級健康食物之一，甚至有「人類天然的營養寶庫」之稱。

Q2：小麥胚芽有哪些營養成分？

小麥胚芽中，蛋白質含量約佔31％、油脂佔11％、醣分48％、膳食纖維10％，營養密度很高，黃淑惠指出，小麥胚芽是一種高蛋白且含有豐富的鉀、鐵、鎂等身體所需的巨量礦物質及維生素的營養補充食材。

● 優質蛋白質及必需胺基酸

小麥胚芽蛋白質含量約31％，是一種優質蛋白質，富含人體必需的8種胺基酸，各類胺基酸的比例均衡，值得注意的是，小麥胚芽中含有穀類中普遍缺乏的賴胺酸（又稱離胺酸）。

●脂肪酸組合完美

小麥胚芽的脂肪含量可達11％，脂肪酸組合比例完美，亞麻油酸佔52.31%、油酸佔28.14%、次亞麻油酸佔3.55%，對人體來說是一種理想的營養油脂，能提供身體所需的必需脂肪酸。

儘管含有大量不安定的必需脂肪酸，但黃淑惠表示，小麥胚芽也同時含有豐富的維生素E，因此能保護內含的不飽和脂肪酸，避免太快氧化。

●富含維生素E和維生素B群及礦物質

小麥胚芽含有豐富多種的維生素，尤以維生素E和維生素B群含量相當高。小麥胚芽含有維生素B1、B2、B6、菸鹼酸、葉酸，其中維生素B1的含量是麵粉的15倍、黃豆的28倍、牛肉的33倍、雞蛋的57倍；維生素B2的含量是麵粉的10倍、黃豆的1.7倍、牛肉的3倍、雞蛋的2倍。

小麥胚芽100克中含有19.13毫克的維生素E，是天然穀物類中含量最高的。此外，小麥胚芽還含有鈣、鉀、鎂、鐵、鋅、鉻、磷、錳、銅等多種礦物質和微量元素。

●植化素和纖維

小麥胚芽中除了含有豐富纖維外，還含有小麥黃酮、穀胱甘肽等植化素，《神奇的小麥胚芽》書中更提到，小麥胚芽的穀胱甘肽含量豐富，是食物中含天然穀胱甘肽較多、營養又全面的少數食物之一。

Q3：吃小麥胚芽對身體有哪些好處、功效？

● 抗氧化、增強免疫力

小麥胚芽中的維生素E和穀胱甘肽（Glutathione）屬於抗氧化劑，有助於保護身體，不受到自由基對細胞的傷害，因此有延緩老化、增強免疫力、預防慢性病，甚至癌症的效果。

●降膽固醇、預防心血管疾病

小麥胚芽中含有豐富的維生素E、穀胱甘肽、小麥黃酮等多酚類化合物可抗氧化；膳食纖維能降低膽固醇，皆有助保護心血管、預防心血管疾病。

另外，小麥胚芽也含有豐富的人體必需脂肪酸，脂肪酸可分成飽和脂肪酸﹑單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸等3類，一般而言，健康的成年人飲食中的油脂會建議這3類的油脂比例是1：1：1。

黃淑惠指出，小麥胚芽的多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸和飽和脂肪酸比例為4.61：1.08：1，比例相當漂亮，對於保護心血管，調整血壓、避免動脈硬化、降低血中膽固醇有幫助。

小麥胚芽中鉀、鎂、鐵和鋅等礦物質含量高，有降血壓、穩定情緒、造血、組織修復等功能。

● 穩定神經系統、提振精神

小麥胚芽富含維生素B群（B1、B2、B6、葉酸、菸鹼酸），B群是維持人體機能正常運作所需營養素，可以穩定神經系統、減輕焦慮、提振精神，如果長期缺乏維生素B群時，會有欲振乏力、無精打采的疲倦感，長期下來會造成身體衰弱。

● 降血糖、解便秘

小麥胚芽擁有10％的膳食纖維，膳食纖維能促進腸胃蠕動、順暢排便，且能避免餐後血糖突然飆高，對於血糖控制也有幫助。

《神奇的小麥胚芽》一書中，更提到小麥胚芽能作為全營養補給品，能有效降血壓、降血脂、降血糖、抗氧化、抗癌、抗慢性病、延緩衰老等作用。

Q4：還有什麼食物和小麥胚芽有類似效果？

米胚芽成分不輸小麥胚芽，營養密度也很高，其中脂肪、維生素B1、菸鹼酸、葉酸、B6、鐵、鎂、磷等高於小麥胚芽。「米胚芽和小麥胚芽對於降血脂、調整血壓、預防心血管疾病都很有幫助，」黃淑惠指出，米胚芽的脂肪酸比例也很漂亮，多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸和飽和脂肪酸比例為1.68：1.57：1，多元不飽和脂肪酸沒有小麥胚芽多，但單元不飽和脂肪酸比小麥胚芽多，各有益處。

Q5：哪些族群不適合吃小麥胚芽？

儘管小麥胚芽富含許多必需的維生素和礦物質，但並不是人人都適合，黃淑惠表示，有2種人要避免食用小麥胚芽：

1. 對麩質、小麥過敏者，如乳糜瀉患者、食用麥製品會脹氣不適者

2. 腎功能不佳者，如慢性腎衰竭、洗腎病患

但若是一般健康、沒有上述狀況的民眾，並沒有特別禁忌。

Q6：小麥胚芽可以怎麼吃？

小麥胚芽可以直接食用，添加在牛奶、豆漿或是加入料理中，像是摻進水餃餡、獅子頭，甚至自製饅頭、發糕時，也可以加入小麥胚芽，讓營養更加分。

黃淑惠建議，1天1湯匙小麥胚芽（約5克），就可以吃進豐富營養，是很棒的營養補充品，但仍需透過其他飲食均衡攝取養分。

不過小麥胚芽份量少，得來不易，因此售價不菲，且小麥胚芽也因富含油脂，較不易保存，建議選購小包裝即可。

總體而言，小麥胚芽有幾點特色：

1. 小麥胚芽是種高蛋白且富含礦物質及維生素的營養補充食材。

2. 有助抗氧化、增免疫力、預防心血管疾病、降血糖等作用。

3. 若買不到小麥胚芽，也可選擇米胚芽，營養價值也很高。

4. 對麩質、小麥過敏者或腎功能不佳者要避免食用小麥胚芽。

5. 小麥胚芽可添加在牛奶、豆漿或加入料理中，1天1湯匙即可，建議選購小包裝。

(中時新聞網)