台海局勢險峻，但外交部長吳釗燮卻宣稱，台灣無意跟美國正式建交，一旦兩岸開戰也不會依靠美國。台南市議員王家貞25日質詢市府研考會主委戴偉峻時，怒批市府「兩岸關係小組」沒有存在的地位及意義，要求乾脆裁撤或改名為「兩岸開戰小組」。戴偉峻答稱，兩岸小組的目的在兩岸經濟交流，今年該小組的重點將放在台商回流部分，是否裁撤將再檢討。

王家貞指出，蔡英文當選總統後，要求民進黨執政縣市成立兩岸關係小組，諷刺的是4年過去，絲毫未見民進黨在促進兩岸和平方面有任何建樹，反而台海緊張日增；中華民國憲法的國家主權是及於大陸，不是只在台灣這個地方，民進黨執政不但無意促進兩岸和平反而還想挑起戰火，民進黨既然要獨立，如今已經完全執政，就可以立刻宣布台獨改國號，不要再唬弄折磨台灣人。

王家貞還認為，市府的兩岸關係小組，已經淪為民進黨1450網軍借殼攻擊在野黨的地方，而不是在做促進兩岸和平的事；上班時間做政治打手，何謂行政中立？議員討論再生水問題，藏在兩岸關係小組內的網軍，居然立刻抹黑國民黨不支持台積電。

王家貞質詢戴偉峻說，上班時間政務官可以做1450嗎？兩岸關係小組有存在必要嗎？既然如此，市府兩岸關係小組也沒有存在的地位和意義，研考會可考慮裁撤或改名為兩岸開戰小組。

民進黨市議員呂維胤也支持廢除兩岸小組，並認為，南向事務委員會或兩岸關係小組，目的都在處理中華民國之外的城市或國家文化交流，因此建議將南向事務委員會以及兩岸小組合併組成「東亞事務委員會」，處理亞洲城市交流。

呂維胤還強調，台灣遇到戰爭的風險，絕對不是因為我們去挑釁，也不是因為我們想去維護中華民國的尊嚴而變成挑釁，都是因為中國大陸窮兵黷武，應該強力譴責中國大陸，不該譴責中華民國政府。

(中時 )