財信傳媒董事長謝金河昨晚用總部在英國的滙豐銀行今年衰退，來預告香港前途多艱。不過英國商業智庫Z/Yen Group與大陸綜合開發研究院今日聯合發布第28期全球金融中心指數(Global Financial Centres Index，縮寫GFCI)卻顯示，儘管有疫情、佔中、香港國安法等因素影響，香港排名仍較上期上升1位，擠下新加坡，成為第5。

GFCI分析包括政治穩定、監管環境、老手人才易招聘、生活品質、基礎設施、資本易得性、市場流動性、聲譽，以及文化多元性等方面對各城市進行評分，每年發布2次，上期是今年3月26日發布。

Z/Yen執行董事麥內利(Michael Mainelli)表示：「這期報告顯示全球對主要金融中心的信心增強，但對其他中心的信心普遍下降。」他指出關於貿易、政治穩定與疫情帶給經濟影響的不確定性都對指數造成更大波動。

謝金河昨晚在臉書發文指出，一個國家經濟榮枯，最敏感指標在金融業，近期滙豐控股慘跌不止，在美中角力中，滙豐有如夾心餅，動輒得咎，處境艱難。他指出，滙豐雖總部在英國，但36%收益來自香港，而歐洲全區只佔33%。

他認為，滙豐自捲入前華為副董事長兼財務長孟晚舟事件後，大陸直接派人進入香港滙豐管理層，港版國安法通過後，滙豐又成美國制裁目標。本周稍早滙豐又被國際調查記者同盟指出涉及過去20年為經濟犯罪洗錢，可能進一步被陸方制裁。而除了滙豐外，渣大和其他在香港掛牌陸資銀行也都創下上市後股價新低。最後他得出結論，這次滙豐股價慘跌，正在訴說未來香港的故事。

(中時新聞網)