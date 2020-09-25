溪口舊公所從9月25日到10月4日有「神毽飛揚」特展。（張毓翎攝）

溪口舊公所從9月25日到10月4日有「神毽飛揚」特展。（張毓翎攝）

溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、溪口國中校長謝正裕、溪東村長謝陸成等人均出席記者會。（張毓翎攝）

「神毽飛揚」特展的4大主題「溪口之光」、「毽子百科」、「毽之呼吸」、「幕後光影」。（張毓翎攝）

嘉義縣溪口鄉早期致力推廣「踢毽子」民俗體育運動，鄉內學子曾多次應邀出國表演，但隨著推動的老師退休及教育政策改變，這項運動逐漸被溪口人遺忘。溪口國中老師黃孝文國小時是毽子隊出身，2018年開始不僅在校內成立毽子社，更募資籌拍紀錄片「神毽飛揚」，26日將於溪口舊公所首映，透過影像來訴說當地毽子運動的輝煌歷史。

黃孝文表示，溪口踢毽歷史可從民國66年開始講述，當年由溪口國小主任蔡伯期、老師黃美智夫婦發起成立毽子隊，孕育孩子「愛踢毽子」的風氣，民國70年教育部首次成立「中華民國青少年民俗運動訪問團」，溪口毽子隊更多次獲邀到美國、菲律賓等國家表演。

有感於踢毽運動的式微，於是黃孝文號召毽子隊學長姐，一起重新恢復這項運動，展開紀錄片「神毽飛揚」拍攝計畫，經過2年籌備，將於26日晚間7點於溪口舊公所首映。

25日的宣傳記者會上，溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、溪口國中校長謝正裕、溪東村長謝陸成等人均出席，黃孝文會中感謝公所、學校及居民的支持。

黃孝文說，「神毽飛揚」紀錄蔡老師夫婦如何將經驗傳承給晚輩，以及近年在學校等地推動踢毽運動的過程，其中在社區教導長輩時，令他印象極為深刻。他提到，長輩不僅製作毽子的功夫好，且對踢毽子也很有興趣，它可以成為祖孫互動很好的運動。

黃孝文也說，溪口舊公所從9月25日到10月4日還有「神毽飛揚」特展，以4大主題「溪口之光」、「毽子百科」、「毽之呼吸」、「幕後光影」，除展示溪口國小商毽子館內最具特色的毽子，且完整介紹各種踢毽的招式，非常值得一看。

(中時 )