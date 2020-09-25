衛福部健保會執行秘書周淑婉25日宣布，2021年健保總額協商對於「醫院及西醫基層醫療費用」兩項喬不攏，出現付費者及醫界方案，將兩案並陳交由陳時中拍板。

換言之，2021年健保總額將會介於7810.8億（付費者方案，年增3.8％）到7853.5億（醫界方案，年增4.3％）之間，無論選擇哪一個方案，其年增率都將是過去五年來最低水準。

健保會解釋，每年健保總額的上下限，是先由衛福部依據「人口成長、人口老化與成本變動」，計算出健保總額成長的「低推估」，另依據國人健康需求、醫療政策等，計算出「高推估」，並送行政院，由國發會召集專家學者審查，核定出隔一年健保總額的成長範圍（上下限），健保會是據此範圍來討論隔年的健保總額。

根據健保會資料顯示，2015年健保總額5908.4億元，年增3.430％，2016年～2020年總額從6195.5億成長到7526.4億，期間每年的年增率介於4.417％～5.642％之間。

周淑婉也宣布，2021年底健保安全水位將低於法定一個月（僅0.54個月、短絀771億）的水準，因此2020年11月20日健保會將要討論「健保費率」的調升幅度。

至於是否對「瘦肉精美豬」開徵健康捐，周淑婉轉述，會中付費者提案後討論十分熱烈，但代表們也認為，像是酒精等也都該開徵健康捐，考量健保會並非決策單位，因此會將會中意見轉交給衛福部，並由衛福部決定。

(工商 )