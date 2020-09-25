電影《馗降：粽邪2》上映23天正式突破6000萬大關，更衝上年度華語片票房亞軍，好評口碑不斷。本周也是金馬影帝李康生從大陸返台，隔離出關後首度加入宣傳團隊，昨日偕同監製鄒介中前往淡水福佑宮、石碇伏虎宮，以及宜蘭三星大隱鍾馗王爺廟參拜還願，感謝神明保佑電影一路長紅。

李康生在電影中飾演鍾馗乩身，身俱天命，片中亦大量側寫台灣民間習俗與宮廟文化，不約而同獲得各宮廟宮主與主委的讚賞，認為這部電影不僅民俗考究嚴謹，製作更是用心精良，讚揚電影呈現出宮廟文化獨特的一面，透過與台灣民俗結合的方式，讓民眾能充分了解宮廟的特色。

演員李康生與監製鄒介中來到宜蘭三星大隱鍾馗王爺廟參拜。（華影提供）

石碇伏虎宮主委提及虎爺神尊謁示，要賜符給李康生，需用特殊的符紙搭配朱砂筆書寫，以保佑康哥心廣體胖、平安康泰。大隱鍾馗王爺廟廟祝更是有不少是已經三刷、四刷電影的忠實鐵粉，得知李康生親自參拜，還熱情播放電影主題曲〈跳鍾馗〉歡迎團隊到訪，宮主更表示自己幾十年沒有進戲院看電影，特地前去觀看《馗降：粽邪2》，尤其被電影中火哥因為天命的考驗而質問鍾馗的那段戲深深打動，認為是一部劇情緊湊、不失恐怖，結尾卻能感動人心的溫情國片，亦是他數十年來覺得最好看的電影。淡水福佑宮主委本身則像火哥一樣具有靈異體質，身負使命，因此對片中所描繪的天命相當讚賞，認為電影能鼓勵觀眾，勇敢面對自己的人生課題。

李康生結束首站鍾馗廟參拜行程，將持續為電影到各地宣傳，尚未看過電影的他非常期待能與大家一同欣賞電影，並於週末現身台北西門町、桃園、新竹等戲院與觀眾面對面交流!「馗降：粽邪2」被粉絲喻為最有情有義的驚悚片，在中南部獲得大量好評，口碑票房遠超乎期待，因此劇組也規劃再度走訪中南部戲院以回饋粉絲的熱烈支持。

(中時 )