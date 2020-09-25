高雄市長陳其邁今（25）日合體桃園市長鄭文燦拚觀光，見證雙城旅行公會簽訂送客MOU，目標各送1萬名遊客。鄭文燦日前爆出有過總統夢，今有媒體問及，下屆總統大選，現任副總統賴清德及鄭文燦都是大熱門，陳其邁會挺誰？陳其邁四兩撥千斤說，「現在在談觀光，不要有濃厚政治味」。

陳其邁今天下午與鄭文燦一同出席觀光活動，陳其邁直說，私下有在聯絡，以前中央黨部是同事，學運也是夥伴，「我們這一輩最聰明的」。至於賴清德、鄭文燦若選總統支持誰？陳其邁有語塞說，現在在談觀光，不要有濃厚政治味，「我們兩個都是做什麼像什麼的人」。

陳其邁肯定鄭是第一名的市長，「也是我的學習對象」，桃園這幾年產業轉型都做得非常好，高雄也面臨產業轉型的挑戰，雖然是彼此是好朋友，也要互相切磋，「我比較辛苦一點，歹命」，他已經看到好的成果，非常羨慕他。

針對曾被視為鄭文燦接班人的無黨籍立委趙正宇涉貪事件交保，媒體問及是否會影響鄭的未來政治路途？鄭文燦不願正面回應，只說這次雙城互惠交流，主題叫做「雄愛七桃」，所以我們是喜歡旅遊，不喜歡口水，希望大家能發現台灣，不管是身邊美好的事物，或台灣很多的美食祕境。

鄭文燦強調，自己跟陳其邁都是把工作放第一位，也都是希望做市長要像市長，總統做總統的工作，院長做院長的工作，市長好好做市長的工作，這樣國家才會強，台灣才會進步，「超過這個範圍其實不是我們關心的主題」。

(中時 )