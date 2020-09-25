◎最後一天逃不掉 菲籍男子居檢期滿卻確診

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例，為菲律賓籍30多歲男性(案510)，因工作於9月10日來台，入境時無症狀，於機場採檢結果為陰性，個案9月21日、22日曾出現腹瀉情形，因自認吃壞肚子故未通報，9月24日集中檢疫期滿前進行採檢，因檢出新冠肺炎陽性於今日確診，目前住院隔離中。

◎搞烏龍！高雄乙烯外洩非管線 元凶竟是地下水汙染

高雄前鎮區乙烯外洩事件，事隔13天，高市府今（25）日召開記者會說明調查結果，經過250個小時排驅、持壓，證實並非第一時間所指的乙烯管線外洩，元凶為原住民故事館地下水汙染，已向環保署爭取到1500萬元經費，後續將啟動整治工程。

◎北市國慶嗡嗡包來了 首度採線上登記

嗡嗡包又來了！北市府連續5連在國慶日發送嗡嗡嗡包，今年因為新冠肺炎疫情，首度以「線上登記、現場領包」發放，預計要送出3450個，此外，市府特別規畫敬老登記時段，保留450份要送給長者。

◎快來對獎！7、8月統一發票獎號出爐

今年7、8月統一發票中獎號碼今日開出，千萬特別獎號為13362795，可獲獎金1000萬元。中獎者10月6日起可至4大超商、全聯、美廉社及其他指定金融機構領獎，期限至明日年1月5日止。

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(中時新聞網)