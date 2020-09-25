JETS嘉年華青埔開幕桃園市民卡門票半價。(呂筱蟬攝)

JETS嘉年華青埔開幕桃園市民卡門票半價。(呂筱蟬攝)

新冠肺炎疫情影響之下讓國內旅行熱潮不減，業者在中壢青埔地區引進JETS歐美主題嘉年華，桃園市長鄭文燦25日參與開幕，他說，青埔是今年桃園最熱鬧區域，緊接著還有桃園萬聖嘉年華、跨年演唱會等活動，歡迎親子、情侶或三五好友相揪同遊。

鄭文燦說，民間業者在青埔成立移動的歡樂城堡，這對疫後的青埔旅遊很有幫助，業者也提出市民卡打5折、搭桃捷打5折的門票優惠，這些國外遊樂設施都有經過技師簽證許可，歡樂沒有安全疑慮，也可帶動親子旅遊風氣，加上鄰近的Xpark、華泰名品城、桃園棒球場等，青埔已成為下半年桃園最夯的出遊景點。

JETS嘉年華桃園場主打8層樓高「Skydiver尖叫飛天輪」、IG打卡景點「搖擺波浪」、全新打造的「擎天海盜船」、51區探險禁區等，有30項遊樂設施、超過20攤美食攤位及美式遊戲攤位等。

為回饋民眾，憑桃園市民卡或機捷一日票，可享嘉年華門票半價40元入園。園區遊樂設施採單項計費，每項單次60至120元不等。營業時間下午3點至晚上9點，假日上午11點至晚上9點，周二休園。

(中時 )