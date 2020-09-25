智邦(2345)今(25)日舉辦法人說明會，由董事長郭飛龍、執行長暨總經理馬思睿(Edgar Masri)、財務長林明蓉、發言人林信玄等主持，面對疫情帶來的不確定性，智邦持續穩住100G、400G交換器產品領先地位，在產能上也會進行彈性調整，因應客戶需求。

新冠肺炎疫情對全球經濟造成不確定持續，但也帶動全球網路通訊技術需求提升，智邦將持續投資網路通訊軟硬體先進技術，並在今年啟動多項新科技研究發展工作，包括投入開放架構網路設備與軟體(Open Network)，並與多家國外軟體公司緊密合作，整合提供雲端運算解決方案。

智邦除持續延續在高密度100G與400G資料中心交換器的領先地位外，也針對資料中心與資料中心之間的高速傳輸需求，完成200G/600G高速光纖傳輸交換器設備開發並進入試產階段，另外，智邦也研發100G智慧網卡，提供伺服器網路卸載功能，大幅提升整體運算效率。

為因應營運成長，智邦於先前已建置竹南廠，並持續提升生產效率與實際產能配置，預計後續將會持續提升生產效、生產成本精實、以及同步進行產能擴充等等，面對客戶所提出的產能擴充，以及生產基地彈性配置需求等問題，智邦也已成立專責小組進行評估規劃。

智邦第二季合併營收126.26億元，年減少8%、季增加8%；單季合併營業毛利26.25億元，年減少9%、季增加16%；合併營業利益13.85億元，年減少15%、季增加24%，單季合併稅前淨利13.97億元，年減少19%、季增加8%；合併稅後獲利為11.55億元，年減少16%、季增加12%，單季每股稅後淨利2.07元；第二季毛利率為20.8%，季增加1.5個百分點。

智邦上半年合併營收243.5億元，年減少2.3%；合併營業毛利48.87億元，年增加0.06%；合併營業利益25.01億元，年減少3%；合併稅前淨利26.88億元，年增加0.2%；合併稅後淨利21.87億元，年增加2.1%，上半年每股稅後淨利3.93元；上半年平均毛利率為20.1%，較108年同期提升0.5個百分點。

智邦8月合併營收為48.82億元，累計前8月合併營收為333.57億元，較去年同期減少5.8%。

(時報資訊)