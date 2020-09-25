南一中「自然究好」團隊拿下109年度教學卓越獎金質獎，由副總統賴清德手中接過獎座。(南一中提供／曹婷婷台南傳真)

全國教學卓越獎今天下午頒獎，台南一中、台南女中分別以「自然究好-用探究的眼睛看世界」、「瘋謎南女」抱回金質、銀質獎，從副總統賴清德手中接下獎座。

南一中「自然究好」團隊走在全國探究與實作最前端，經過4年多研發設計「自然究好-用探究的眼睛看世界」課程， 呼應108課側重探究與實作，強調讓學生動手做、做中學。

南一中傑出校友、中研院前院長翁啟惠，就曾回憶，由於實驗操作受當年化學老師肯定與讚美，讓他充滿自信，漸漸發現自己的專長和興趣，決定走上學術研究的道路，成為世界頂尖學者。「自然究好」承襲了這項優良教學傳統，再融入新的理論和設計，開出嶄新風貌。

生物科老師鄭楷騰說，其實科學就存在於我們生活之中，「自然究好」就是從這樣的理念出發，引導同學在生活中觀察自然現象，發現問題，再主動設計實驗來印證，最後將研究成果推廣到社區，發揮知識的力量改變社會。

陳立偉主任舉例，當吹出一個泡泡後，該怎麼讓泡泡強度變強，不容易破？當兩個泡泡碰在一起為何會結合？泡泡間怎麼相互吸引？老師帶著同學看見生活周遭自然現象，提出關鍵問題。化學科老師劉獻文說，這樣還不夠，還要讓同學們思考可以設計什麼實驗驗證自己的想法，解決問題？

團隊主持人何興中老師提到，這項課程從105年就開始醞釀、測試、研發，並且開設多元選修，跟學生一起從實作中學習，不斷修訂。106年探究與實作團隊正式成立，結合化學科、物理科、生物科共13位教師一起開發教學模組，訂定探究主題，也擴大開設多元選修。

校長廖財固表示，「自然究好」是一門以學生中心、教師為輔助的課程，希望成就每個不一樣的孩子。老師們也發現，課堂上，師生互動發生轉變，當學生主動學習時，這堂課就變成了充滿笑容的實驗課。而學生主動探索研究，也創造出非凡的學習成果，先後拿下2019全國物理探究實作競賽金牌、2020全國科學探究競賽第一、第二名。

台南女中獲得全國教學卓越獎的銀質獎，國文科老師張馨云、劉姿吟、王玉屏2015年以「桌遊蜜蜂小隊」開設高三多元選修桌遊課程，將教師興趣與課程設計結合並製作桌遊，2017年再結合體育、美術、化學、地科、數學等，跨領域課程加上實境遊戲、密室遊戲，並定名「瘋謎南女」，如今是校內最受歡迎的課程。

(中時 )