台南市長黃偉哲向王吳月女士討教養生之道，王吳月女士說要保持一顆快樂的心。（台南市政府提供／周書聖台南傳真）

台南市長黃偉哲今日上午至後壁區嘉苳里探視高齡104歲王吳月女士，王吳月出生於民國6年，是目前後壁區最長壽的人瑞，黃偉哲送上中秋月餅預祝佳節愉快，還和王吳月一起切蛋糕，唱生日快樂歌，討教長壽保養秘訣。

王吳月女士育有8子3女，子孫滿堂，現在已經是五代同堂的太阿祖，儘管已高齡104歲，但身體仍健康硬朗，除了聽力衰退以外，還能靠自己的雙腳走路，身心靈都非常勇健。

黃偉哲致贈麻豆老欉文旦和中秋月餅，今日也提早幫阿嬤慶生，祝福阿嬤可以「呷」到200歲。談起養生之道，王吳月女士說要隨時保持一顆快樂的心。

根據社會局統計，目前台南市65歲以上的老年人口共有30多萬人，占全市16.15％，屆滿百歲的長者計有114位，超過百歲的人瑞也有147位，而且老年人口數有逐年增點趨勢，高齡化社會，需要更多友善長者的福利措施。

市府持續推動各項老年福利政策，如長者免費搭公車、預防走失愛心手鍊、獨居老人緊急救援連線，黃偉哲表示，將持續籌措資源以及落實政策，透過妥善照顧年長者，達到友善高齡的宜居城市。

(中時 )