「小岳」岳瀛立25日在全國社會組籃球錦標賽，除了攻下全場最高19分，更誇張祭出6火鍋，帶領Homies最後以80比69逆轉擊敗榮昌茂，拿下今年社會組男子組亞軍，小岳賽後表示，「來這裡打球是很開心的事情，也沒什麼壓力。」

其實岳瀛立去年原本是在4連霸球隊匯盛國際效力，今年卻換穿Homies球衣，也錯失4連霸機會，但他笑著表示，「我應該算是回歸吧，去年Homies沒報到，今年可以報到名，我當然要幫他們，這裡大家就像兄弟一樣，打球很開心。」

岳瀛立表示，由於「Jason」唐志中不僅出錢出力，更出「心」支持這支球隊，就跟老大哥一樣，「畢竟我們已經有了15年以上的球隊傳統，也不只是參加國內比賽，也會出國打，大家就跟一群兄弟在打球，彼此之間感情都很好。」

只是感覺Homies陣中大部分都由ABC球員或是擁有旅外經歷的球員，感覺很本土的岳瀛立，似乎有點格格不入，一聽到被外界這樣批評，小岳連忙抗議，「誰說我格格不入了？你們不信的話，可以上我的IG看看，我也跟他們很像的。」

事實上，岳瀛立這場比賽打得很嗨，不只連續賞了對手好幾個火鍋，甚至跑到攝影機前面大扮鬼臉，以及一路狂吼狂叫，「以前打SBL感覺綁手綁腳，還有來自教練、隊友的壓力，來這裡打就不一樣了，當然要打嗨一點，打開心一點！」

(中時 )