2020年上半前全球疫情延燒，導致駭客有機可乘，在台灣甚至出現特有的「在地化」詐騙現象。資安大廠趨勢科技表示，至8月為止，台灣偵測到詐騙網址數量竟已高達170萬，其中，與疫情相關如口罩預購、宅配簡訊、振興券等主題，皆為駭客所利用來進行詐騙，防不勝防。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，今年受到疫情影響，民眾對於網路的使用度及黏著度大幅提升，強調「事先防禦」的概念對於預防駭客入侵來說非常重要。

趨勢科技表示，今年六月以來，知名Facebook粉絲專頁被盜的情況愈趨嚴重，以目前偵測到的數量來看，被駭客用來進行粉專網路釣魚的「山寨版」Facebook官方帳號已有120到180個，並且平均每天就有3個名人帳號被盜，甚至遭到拋售。

據悉，網路犯罪分子瞄準來自台灣、印度、澳洲、加拿大及菲律賓等國的知名臉書帳號和粉專下手，駭客透過山寨版Facebook官方帳號，在名人的粉絲專頁上標註名人或帳號，聲稱其遭到舉報，必須重新驗證帳號密碼才能恢復。

而駭客除了取得個人資訊外，還可能會檢查使用者的個人訊息來取得敏感資訊。對於訂閱平台廣告的品牌，可能會發生信用卡資料被盜用，及品牌資料和粉絲資訊被輕易的被取得，這些都會對業務造成不良影響。

另外，趨勢科技也表示，今年新冠肺炎肆虐各國，全球與疫情相關的垃圾郵件大幅增加，部分駭客假冒官方組織的名義寄出釣魚郵件，有些則是提供「預防感染建議」、「冠狀病毒更新狀況」等，意圖將用戶導向釣魚網站，民眾稍不留意就可能被竊取帳號密碼，造成個資外洩、錢財損失。

此外，趨勢科技也發現，大量與「購物配送」有關的垃圾郵件也頻繁出現，不肖份子聲稱貨物遞送因為疫情爆發而延期，並且還隨信貼心的提供附件檔案，內含新的配送時間資訊，殊不知卻是惡意軟體所偽裝的。

趨勢科技則偵測到以冠狀病毒「corona」命名的惡意軟體、惡意網域數量顯著增加，顯示駭客正無所不用其極、如火如荼的利用這波疫情趁火打劫。

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇表示，駭客不但全球化，更懂得在地化，攻擊與詐騙手法會隨著不同流行的時事主題而不斷更新，例如疫情相關的假口罩詐騙、宅配簡訊詐騙、振興券詐騙等，甚至是大量名人、網紅粉絲專頁遭駭事件。朱芳薇建議，企業與民眾的防範意識也必須有「超前部署」的概念，才能避免上鉤被駭。

(工商 )