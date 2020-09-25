大陸資通訊巨頭華為正盛大召開全聯接大會，不過位於東莞松山湖的華為研發實驗室25日驚傳火災，網路上影片顯示華為研發實驗室大樓濃煙密布，警消出動搶救。

沸點視頻顯示，華為東莞松山湖研發實驗室25日幾乎有半棟建築被濃煙遮蔽。有網友指出，松山湖消防救援站工作人員稱，當地消防正在進行撲救，而具體傷亡情況和起火原因待通報。

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