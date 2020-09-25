華為25日全聯接大會 驚傳東莞實驗室起火 17:132020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於東莞松山湖的華為研發實驗室25日驚傳火災。(圖/網路影片擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸資通訊巨頭華為正盛大召開全聯接大會，不過位於東莞松山湖的華為研發實驗室25日驚傳火災，網路上影片顯示華為研發實驗室大樓濃煙密布，警消出動搶救。 沸點視頻顯示，華為東莞松山湖研發實驗室25日幾乎有半棟建築被濃煙遮蔽。有網友指出，松山湖消防救援站工作人員稱，當地消防正在進行撲救，而具體傷亡情況和起火原因待通報。 (工商 ) #華為 #實驗室 #松山湖 #東莞 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為雲衝刺開發者數量 聯手大學推進人才培育 12:552020/09/25 財經 陸首家中外合資理財公司 匯華理財獲准開張 15:312020/09/25 財經 文化部譴責全華網詐欺藝術家 04:102020/09/25 運動天地 頭份市長羅雪珠重陽敬老贈禮金 16:032020/09/25 寶島 青島工人疑裝卸受污染進口海鮮確診 51份環境樣本呈陽性 11:512020/09/25 兩岸 環球時報社評：國際社會需打破對美國明搶TikTok的沉默 09:032020/09/25 兩岸 龍劭華比莉上演禁忌戀 自招年輕時「躲後台看女神」 13:052020/09/25 娛樂 英雄聯盟開打 運彩開盤衝業績 04:102020/09/25 投資理財 府前光雕揭國慶序幕 凱道9／25起分階段交管 10:372020/09/25 生活 我們都是一家人 金防部懇親會溫馨熱鬧 15:292020/09/25 寶島 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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