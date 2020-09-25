國際畫廊厲為閣25日宣布，前佳士得亞洲總裁兼主席魏蔚將加盟畫廊，出任厲為閣亞洲區創始合夥人，10月1日履新，魏蔚將是亞洲區西方畫廊首位華裔創始合夥人，震驚拍賣界。

隨著魏蔚的加盟，厲為閣近日將正式更名為「厲蔚閣」。魏蔚表示，非常看重厲為閣亞洲總裁李丹青和團隊，在亞洲打下扎實的基礎，未來將協力拓展亞洲藝術市場，注入更多創新和活力。

魏蔚任職佳士得亞洲區總裁期間戰功彪炳，帶領亞洲業務顯著增長，2018年亞洲客戶佔佳士得全球總成交額25％，其中70％又來自大中華區，2019年她升任亞洲區主席，負責擴大中國市場，卻在當年8月離任。

在這期間，魏蔚協助多項指標性拍品以天價成交，包括2017年香港秋拍，佳士得上拍聯電榮譽董事長曹興誠的「明嘉靖五彩魚罐」，以2.13億港元成交，為史上第三貴明朝瓷器；2018年香港秋拍，蘇軾《木石圖》以4.63億港元成交，刷新香港中國書畫拍賣紀錄，佳士得強調是「回到中國懷抱」，皆由客戶委託魏蔚出價。

厲為閣由多明尼克．李維（Dominique Levy）和布賴特．格文（Brett Gorvy）創立， 聚焦東西方現代、戰後和當代藝術領域，成立至今僅六年，卻已躋身全球頂尖畫廊，在紐約麥迪遜大道、倫敦梅菲爾、香港中環等地設有展覽空間。

多明尼克．李維表示，魏蔚擁有金融業經驗、藝術專業知識、亞洲區廣闊人脈，有助於厲為閣推動亞洲藝術市場。

厲為閣在亞洲業務，始於2013年參與香港首屆巴塞爾藝術展，2017年起舉辦展覽活躍市場，2019年進駐香港設亞洲部畫廊。

(工商 )