台北市內湖區21日發生三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷的重大事故，事故發生後，勞動檢查處隨即前往勞動檢查，勞動局並在25日依違反勞動基準法第35條規定，重罰三重客運業者40萬元；三重客運母公司首都客運總經理李建文表示，接下來會調整司機排班調度，給同仁適當休息時間。

勞檢處在勞動檢查後發現，三重客運業者違反勞基法，未讓勞工在連續工作4小時候，給予至少1次30分鐘的休息時間，且公車駕駛行車每趟次的間隔也未達30分鐘，司機無法充分獲得休息，而勞動局在8月17日就已發現此情形，但業者卻未立即改善，業者有明知故意違反的情形，勞動局依裁量基準加重處分，重罰40萬元。

勞動局長陳信瑜呼籲，為保障行人、乘客的安全，以及維護司機勞動權益，各家客運業者應依法給予駕駛足夠休息時間，避免讓司機疲勞駕駛，造成社會、家庭安全的威脅與遺憾。

李建文也表示，接下來會針對各路線特性進行檢討，也會調整駕駛員的排班調度，提供同仁適當的休息時間，避免司機有疲勞駕駛的情形。

(中時 )