新北市一名人妻小雅（化名），因為滑手機滑到睡著，老公阿練（化名）幫她蓋被子，順便將手機拿去充電，意外看到小雅與前男友對話，內容相當曖昧，還互相用老公、老婆當作稱謂，氣壞的阿練控告兩人，判處結果小雅與前男友必須賠償阿練8萬元。

阿練表示自己與小雅結婚多年，雖然小雅偶爾會因為喝醉酒，導致爆發爭執，但平時相處倒也相安無事，但去年年底到今年初，這段時間小雅與擔任科技公司負責人的前男友相遇，即使兩人都已經結婚，卻仍出軌背叛彼此另一半。

兩人互傳的訊息內容非常曖昧，像是「抱歉，感情放了越多，佔有慾也就變強了」、「現在整個心都是你」、「我說我可以為了你離婚，但你無法」、「愛你」、超出一半正常男女友誼的對話，讓阿練相當崩潰，決定提告並向兩人求償100萬元。

小雅與前男友辯稱，因為兩人是舊識，對話僅是日常聊天，沒有感情上的牽扯，稱擁抱、還有親臉頰在國際間是禮貌問候，強調雙方是「正常朋友關係」；但法官勘驗兩人對話，加上手機裡還有兩人緊密依偎、小雅親吻前男友臉頰的自拍照，認為已經侵害配偶權，判小雅與前男友應賠償阿練8萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)