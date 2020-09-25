耗時10.5小時，健保2021年總額協商結果今出爐，僅牙醫、中醫、其他預算達成共識，西醫基層及醫院均破局。值得注意的是，因今年C肝治療人數創下歷年新高，明年的預算將縮編，減至65.7億元，預計受惠人數為4.8萬人。

健保總額年年成長，國發會今年6月通過明年健保總額成長率為2.907％至4.5％，若以成長率下限2.907％來計算，安全準備總額將在2021年無法符合至少1個月保險給付支出的規定。

對於明年總額，醫界提出的方案為7853.3億元，增加327億元，成長率4.346％。付費者提出的方案為7810.83億元，增加284億元，成長率3.779％。不論是哪一種方案，成長率都會創下5年新低。

健保會執行秘書周淑婉表示，此次協商僅有牙醫、中醫、其他預算達成共識。其中，牙醫明年總額為481.9億元，增編14.67億元，用於擴大口腔照護及根管治療對象。中醫總額則是284.92億元，增編11.87億元，用於提昇針灸及傷科處置品質。

其他預算方面，為配合政策推動，將增編4.69億元，用於加居家醫療照護與精神疾病社區復健治療，以及因應各種非天災所致之重大事件、傳染病異常流行等非預期狀況。

值得注意的是，政府為達到消滅C肝目標，2017年開始專款專用補助C肝新藥。2017年補助9000多人，2018年增至1萬9000多人，2019年到了下半年名額就用完，總共治療4萬5800多人。今年則是開放5.1萬人，但到7月為止，使用的人數未過半。

周淑婉表示，因今年C肝新藥受惠人數達到高峰，明年就會變少，明年的預算將從81.66億元縮編至65.7億元，預計補助4.8萬人使用。

至於西醫基層，周淑婉表示，西醫基層代表希望增編新冠肺炎預算，付費者則認為法定傳染病應由公務預算支應，雙方未獲共識。另醫院代表希望增加預算用於壯大社區醫院、保障區域級（含）以上醫院的住診服務，但付費者代表則基於醫院、西醫基層總額及其他預算已有鼓勵轉診合作的分級醫療專款預算，不支持重複編列。

周淑婉表示，健保會協商完成後，下個月23日的委員會議將進行最後確認，會後將結果送入衛福部，以兩案併陳的方式，報給衛福部做決定，並在11月進行費率的討論。

(中時 )