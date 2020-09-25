松江路上老字號四星級康華飯店，居然出現飯店界「丁允恭」，多名女員工泣訴，飯店協理涉利用權勢性騷擾及偷拍裙底風光長達兩年以上，受害人數超過半數，連內部性平會記過都沒在怕，公司董事長甚至想把事情壓下來不處理，囂張至極。

女性員工在記者會上泣訴，王姓協理長期利用權勢性騷擾女員工，甚至偷拍裙底風光，時間長達2年之久，且幾乎一半以上的女同事都慘遭毒手，除了公然拿手機偷拍，還會把小型針孔攝影機黏在鞋子上，趁女員工在忙碌時，把腳伸進群底偷拍。

女性員工指出，當時也向公司檢舉，但內部開性平會後，雖將該名王姓協理記2大過，但沒隔多久竟然還升官，事後有些女員工又透過關係告知董事長，但董事長卻擔心事情擴大，還是把事情壓下來，讓女性員工心理壓力超大，求助無門下，只能找議員幫忙，

徐立信表示，目前該飯店有20名員工，其中一半是受害者，過去大家因為害怕工作不保，因此不敢站出來，近日赴飯店詢問後，王姓協理才坦承有這些事，因此今天將事件公開，希望相關單位、警方依法行政。

中山警分局偵查隊副隊長闕育任指出，目前尚未接獲報案，但就蒐證畫面及相關說法陳述，本案恐涉及妨害秘密、性騷擾等罪嫌，屬告訴乃論，希望被害人能夠踴躍出面，警方將依法積極查辦，目前已有約定被害人前來提出告訴。

勞動局就業安全科長施貞夙表示，勞動局先前未收到申訴，若當事人願意提供資料，勞動局就會進行調查，員工若遇到性騷擾，僱主應善盡保護責任，但就這個案子來講，看起來僱主並沒有採取有效措施，可依《性工法》裁罰10萬至50萬，至於亂調動職務的部分，也可依照《性工法》不利對待,裁罰2萬至30萬元。

(中時 )