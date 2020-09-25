台中市府和民間單位合作，為年滿15歲到75歲列冊的低收入戶，投保團體微型保險；如遭逢意外導致失能或不幸身故，可獲最高30萬保險理賠，保險自2020年9月1日起生效，共計近3萬人受益，低收入戶受益人數涵蓋率100％。

社會局表示，第一階段與富邦產物保險、富邦慈善基金會合作，自2月16日起，為開辦兒少發展帳戶的家戶投保微型保險，保費全額由富邦產物保險捐助，受惠民眾約811人，提供弱勢家戶更周延的保障。

為擴大照顧全台中市低收入家戶，社會局第二階段與富邦慈善基金會、南山人壽慈善基金會、永達社會福利基金會、中華基督教救助協會、新光人壽慈善基金會等5家基金會合作

，媒合富邦人壽保險、富邦產物保險、台灣人壽保險、南山人壽保險、新光人壽保險、永達保險經紀人，共6家公司公益捐助，捐助金額近600萬元，約有3萬人受益。

副市長陳子敬表示，許多弱勢家庭為非典型就業，缺乏職業保險，又多從事高風險工作，若發生意外，家庭將陷入更弱勢的困境，政府幫忙投保微型團體保險後，若家庭經濟支柱因意外「失能」或「身故」，這筆30萬元理賠金可以救一家人。

當保險公司獲知個案意外「失能」或「身故」時，也可立即通報社會局，讓家戶在最艱困時，獲得提供即時的幫助。

社會局感謝金管會保險局，協助連結保險業者及慈善單位，共同提供弱勢家戶基本的意外失能及意外身故保障；公私合作協力，主動出擊，一同守護弱勢，打造社會安全網。

(中時 )