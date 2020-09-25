據內政部不動產資訊平台最新統計資料顯示，今年第二季國人購置不動產，平均每件契稅金額為4.1萬元，其中台北市金額最高每件5.1萬元，台南市平均每件3.7萬元，等於國人購屋時買方需支付平均4萬的契稅給政府，至於賣方部分，平均一般用地繳交16.8萬元的土增稅，自用住宅用地則是13萬元的土增稅，金額最高的是台北市平均都逾30萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全國第二季平均買方繳納的契稅為4.1萬元，北中南都會區雖然房價差異甚大，但契稅繳交的金額差異有限，而契稅的費用由買方支付，支付的金額多寡又與房屋評定現值有關，尤其近年地方政府紛紛針對新房屋調高房屋標準單價，導致新房子比周邊中古屋可能房屋評定現值多出一倍左右，相對交易時買方支付的契稅與每年的房屋稅，都會因此而增加。

統計顯示，台北市平均每件契稅金額為5.1萬元，其次則是高雄市的4.6萬元，新北市的4.3萬元與桃園的4.1萬元，至於賣方售屋時繳納的土增稅，台北市自用住宅用地繳納平均30.7萬元，一般用地33.9萬元，雙雙位居全台之冠，土地交易熱絡的台中市，自用住宅用地平均繳納10.7萬元，和其它地區差異不大，但是一般用地繳納平均30.4萬元，可能因為素地交易多，且交易面積較大的關係。

曾敬德建議，民眾購屋時需特別留意房屋的取得使照時間，適用新的房屋標準單價還是舊的標準，舊的可能契稅與房屋稅只要新的半價，另外賣方售屋前須先規劃，善用一生一次的優惠也能省下可觀的土增稅。

(時報資訊)