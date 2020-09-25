全球車市逐漸復甦，車用板廠—敬鵬(2355)初估9月合併營收將優於8月，敏實集團旗下—淳安(6283)則因車載鏡頭模組佈局成果逐漸顯現，8月合併營收1.85億元，年成長68.53%，創下單月歷史新高，淳安預估，2021年營收可望大幅成長，今天兩家公司股價聯袂收紅。

新冠肺炎疫情全球肆虐，各國封城及封國，而汽車屬剛性需求，且消費者多需透過經銷商實際試駕體驗後才會購買，車廠停工及經銷商關閉，讓第2季全球汽車銷售急凍，敬鵬因客戶多是歐美車用零組件廠，營運也陷入谷底，第2季稅後虧損1.02億元，累計上半年每股淨損0.2元。

不過，隨著各國逐步解封及各大車廠陸續復工，敬鵬第3季營運擺脫第2季谷底，7月及8月合併營收24.58億元，從目前訂單來看，敬鵬預估，9月合併營收將優於8月，第3季營收確定會比第2季，不過獲利能否比第2季好須視匯率變化而定。

敬鵬表示，目前客戶訂單看起來還不錯，不過歐美新冠肺炎疫情再起，第4季能不能比第3季好有待觀察，但下半年應有機會比上半年好。

淳安電子於2017年由敏實集團入主後，全力搶進車載鏡頭領域，3年期間淳安從傳統車用零件轉攻汽車電子市場，自駕車最重要的車載鏡頭模組已經開發：倒車影像、環車影像、距離偵測鏡頭及車內鏡頭，在車載鏡頭佈局發酵下，淳安8月合併營收達1.86億元，年增68.53%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為8.51億元，年成長17.06%。

車聯網及自駕車時代來臨，車用鏡頭需求量大增，淳安電子也積極進行策略聯盟，日前淳安投資4.2億取得鴻海(2317)集團旗下鴻騰精密以及日本夏普合資的FIT Electronics Device Pte.Ltd.(簡稱FITED)51%股權，淳安表示，FITED在車用鏡頭有10年的研發技術能力，另有無錫廠區的產能挹注，加上敏實運營工廠的經驗，淳安將與FITED共同推展市場，2021年營收可望大幅成長。

(時報資訊)