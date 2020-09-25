青年創業為地方發展相當重要的能量，經濟部中小企業處配合政策發展，特別修定「青年創業及啟動金貸款要點」，簡化青創貸款的作業程序。於今日（25日）在南投縣工商發展投資策進會舉辦說明，吸引許多有志青年參加。

為營造青創環境，協助創業青年取得資金，經濟部提供350億元；文化部推動100億元，支持文創青年創業貸款，和信保基金、文化內容策進院與南投地區銀行共同合作，提供開辦準備金最高200萬元、週轉性支出最高400萬元及等相關優惠。

統計109年1月至8月，全台青年創業及啟動金貸款，融資金額超過新台幣110萬元，創造6700個就業機會。今年8月開始，新增貸款歸戶金額100萬以下小額貸款，信保成數保證9.5成，且辦理手續更簡便、核貸更快。對年輕人來說，有相關支持，能有更多金援拼下江山。

南投縣工商發展投資策進會副總幹事李鴻志表示，陸續在縣內辦10幾場講座，成效很不錯，媒合許多創業家和在地銀行，透過銀行對地方產業經營狀況、金流、產業體質的了解，讓青年不僅開店財務有助益，更得到專業的意見。

南投在地創業人高小姐表示，他本身對藝術設計、平面LOGO設計很有興趣，也認為自己的個性較適合創業，因此特別來聆聽說明會，獲益良多。

(中時 )