針對繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上周宣布以400億美元（約台幣1.18兆元）自軟銀 (Softbank) 手中收購晶片設計公司安謀（Arm），里昂證券（CLSA）指出，這項交易面臨的「最大挑戰」是能否獲得大陸監管部門的批准，同時對大陸政府來說，也將會是一場「噩夢」。

CNBC報導，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，就監管障礙而言，大陸將構成最大挑戰，若安謀歸輝達所有，將使美國政府獲得更大權力對大陸實施進一步制裁，像是限制大陸獲取技術等。

他說，在許多大陸科技公司依賴安謀技術的情況下，這將成為大陸政府最大的噩夢。目前安謀的IC設計授權對於各家科技大廠的智慧手機產製十分重要，在當前銷售的智慧手機中，幾乎都有使用到安謀的技術。

報導指出，根據金融時報報導，輝達執行長黃仁勳表示，對於這項交易，他「非常有信心」會通過大陸監管部門批准。但大陸官媒環球時報則在一篇評論文章中表示，對於安謀被美國公司買下覺得「令人不安」，並指出若安謀落入美國手中，大陸科技公司肯定會在市場上處於不利的地位。

日本經濟新聞報導，對於上周輝達收購安謀，專家認為大陸恐從中作梗，予以否決，重演兩年前美國電信晶片巨擘高通在北京反對下，撤銷以440億美元收購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）計畫的戲碼。

至於英國則表示，正在了解出售安謀所帶來的整體影響，英國數位大臣 Caroline Dinenage 則聲稱，輝達和軟銀已承諾將安謀總部留在英國劍橋，並擴大該市建設。惟英國反對黨工黨表示反對，認為安謀收購案不符合公共利益，批評執政的保守黨未能保護英國晶片設計巨擘安謀免受海外科技巨頭併吞。

而安謀共同創辦人豪瑟（Hermann Hauser），日前受訪時則痛批，日本軟銀將安謀賣給美國繪圖晶片大廠輝達是「災難」，會摧毀安謀的商業模式，英國政府應該為這筆交易設下條件，如果無法達到就要阻止。

(中時新聞網)