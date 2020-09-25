南投縣府24日在南投市微熱山丘村民市集，舉辦年度社區示範觀摩會暨績優社區表揚典禮，縣長林明溱親自頒獎表揚，肯定縣內績優社區推動發展工作成果，也承諾在財政許可下，明年會盡量提高社區獎勵金，鼓勵更多社區投入。

現場有南投市6個社區的產業攤位展示，透過各項成果展示，讓各社區能互相觀摩學習。林明溱表示，南投縣社區發展工作表現優異，歷年來在中央考評時獲獎無數，每個社區在幹部與志工們的努力下，都能發展出自己的特色，平時更是投入社會福利服務，讓社區內老人與小孩獲得妥善照顧，他特別感謝所有社區志工伙伴的付出，讓南投能越來越好。

今年全縣的社區評鑑結果，竹山鎮富州社區榮獲銀質卓越組優等，竹山鎮延正社區則為銅質卓越組優等，而卓越組優等則為草屯鎮平林、南投市營南等2個社區；績效組優等為埔里鎮慈恩、草屯鎮山腳、南投市鳳山等3個社區，以上7個社區都各獲得獎勵金12萬元。

社會及勞動處表示，此次活動是由南投縣政府籌劃，並由當年度績效組優等的南投市鳳山社區發展協會及南投市公所共同辦理，各公所、績優社區幹部也都派員前來領獎，現場約有500多位來自全縣各社區夥伴們齊聚一堂，共享鄉鄰之樂。

(中時 )