共機接連擾台，讓台海近日情勢緊張，24日清晨有多架軍機高速掠過台北市上空，隆隆聲響引發民眾恐慌。國防部也緊急澄清，這是為了國慶的預演。對此，綠委高嘉瑜則表示，根據網路民調顯示，對這件事情感到緊張的人居多，這也代表一般民眾還是希望能過上安穩的生活，不希望戰爭爆發。

高嘉瑜24日在中天政論節目「新聞深喉嚨」中表示，她當天早上出門時，有鄰居問她，如果真的發生戰爭要躲到哪裡？可以先告訴大家是否要先預演嗎？由此可見，雖然這只是國慶預演，但大家仍然十分緊張。

高嘉瑜指出，連她起床的時候，都收到很多關於戰機掠過台北上空的訊息和影片，「台灣人生活都是一樣，我們起床接到的訊息大同小異都是飛機，不管你有沒有聽到。」

至於為何大家會那麼緊張？高嘉瑜說，根據網路上最新的民調，問大家聽到飛機的聲音會不會緊張，「超緊張的有31%，有點緊張有24.9%，完全不緊張有大概有4成，很緊張大概有5成，緊張的人還是居多。」

高嘉瑜認為，一般民眾還是希望過安穩的生活，誰都不希望戰爭，而最近為什麼會緊張，高嘉瑜分析，這和近日共機擾台有關。

(中時新聞網)