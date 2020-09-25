迎接中秋節和雙十國慶日，顏色繽紛的口罩上還有玉兔、國旗等圖樣印花。（謝瓊雲攝）

「I Love Taiwan國旗口罩」已搶先在各大電商平台上架，每包5入99元。（謝瓊雲攝）

聚隆纖維每月可生產40噸熔噴布，以靜電駐極技術進行抗靜電處理，防護效果達95％-99.9％，是防疫國家隊口罩廠的重要原料。（謝瓊雲攝）

迎接中秋節和雙十國慶日，顏色繽紛的口罩上還有玉兔、國旗等圖樣印花，另也有股民最愛的「天天漲停板」發財款。（謝瓊雲攝）

迎接中秋節和雙十國慶日，顏色繽紛的口罩上還有玉兔、國旗等圖樣印花，另也有股民最愛的「天天漲停板」發財款。（謝瓊雲攝）

自己的口罩樣式、自己客製！防疫口罩也可以很潮、又有創意，不論國旗圖案、月亮嫦娥和玉兔，或是股市菜籃族心願「天天漲停板」，通通可以印在口罩上，搶攻創意造型口罩的防疫商機。

生產聚脂加工絲、不織布的上市紡織大廠，年中起投入防疫醫用口罩國產熔噴布生產，旗下子公司聚泰、聚茂上月起陸續開始生產口罩，前者已加入國家隊實名制醫用口罩生產；後者則主打客製化印花平面口罩，迎接光輝十月、國慶日到來，「I Love Taiwan國旗口罩」已搶先在各大電商平台上架，5入99元。

新冠肺炎疫情全球未歇，口罩成為防疫最佳利器，不少民眾長期戴口罩，開始求新、求變，口罩大廠看見消費者心理需求，各種潮色、潮款也應運而生，一上架就被秒殺。

看準防疫將成長期抗戰後的口罩商機，不讓中衛口罩專美於前，聚隆旗下子公司上個月開始投產平面口罩，每日產能50萬片，其中20萬片醫用口罩交由政府徵收為實名制口罩，其餘以各種繽紛色系在電商平台上架銷售，還加上創意印花；現在也推客製化服務，只要200盒就能開版設計製模，平均每片售價約20元。

聚隆纖維業務副總兼發言人賴明毅表示，聚隆每月可生產40噸的熔噴布，其中30噸被政府徵用，供給國內實名制口罩廠原料，國產熔噴不織布通過財團法人紡織產業綜合研究所認證，經靜電駐極技術後，防護過濾效果可達95-99.9％。

(中時 )