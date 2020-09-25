櫃買董事會 25日通過上洋、亞泰金屬等5家公司上櫃案 17:392020/09/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心25日下午召開第9屆第27次董事、監察人聯席會議，會中通過上洋產業公司（6728）、亞泰金屬工業公司（6727）、揚秦國際企業公司（2755）、叡揚資訊公司（6752）、及智聯服務公司（6751）等5家股票上櫃申請案。 (工商 ) #櫃買中心 #上洋 #亞泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所攜手安永 揭TCFD導入實務 04:102020/09/25 產業特刊 《金融股》首家兩岸合資券商 金圓統一證今開張 12:332020/09/25 財經 軒郁國際 25日起受理競拍 04:102020/09/25 產業特刊 普鴻吃純網銀訂單 營收突進 04:102020/09/25 證券．權證 循環經濟典範 亞泥連3年獲AREA獎 04:102020/09/25 財經焦點 《金融》金管會畫資本市場藍圖 年底提3年推動細節 07:442020/09/25 財經 億豐砸10億 緬甸墨西哥擴廠 04:102020/09/25 產業．科技 試駕報告－魅力進化 時尚跑旅 21年式LEXUS NX 200都會風尚車型 04:102020/09/25 產業特刊 「高雄創世代」開啟南台灣新創投資媒合里程碑 11:162020/09/25 生活 關貿董座許建隆 請辭 04:102020/09/25 金融．稅務 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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