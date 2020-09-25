櫃買中心25日下午召開第9屆第27次董事、監察人聯席會議，會中通過上洋產業公司（6728）、亞泰金屬工業公司（6727）、揚秦國際企業公司（2755）、叡揚資訊公司（6752）、及智聯服務公司（6751）等5家股票上櫃申請案。

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