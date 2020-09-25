S-26T麒麟級常規潛艇

以往在常規潛艇出口市場上，通常只能看到德國214型和俄羅斯基洛級（Kilo class）潛艦打擂臺的場面。不過，近年在這兩強之外，出現了中國中船重工集團展出的S-26T麒麟級常規潛艇。

據大陸《兵工科技》雜誌報導，S-26T型潛艇由中船重工701所設計，泰國海軍2017年5月與中船重工簽約，以10億美元（近300億台幣）左右的總價，訂購了3艘S-26T潛艇，而首艘預計將在2023年交付泰國海軍。

S-26T型潛艇長66米、寬8米、高8.2米，水下排水量2300噸，採雙艇體結構，最大下潛深度300米，最大航速18節，在16節航速下的最大航程為8000海里，可搭載38人。

從外觀設計上看，S-26T型潛艇呈水滴線型，水流經過時極為平滑勻稱，艇體形狀阻力最小，有利提高船速。此外，S-26T型採用的圍殼舵和十字尾舵設計，也跟上了國際同類知名產品的主流趨勢。

分析指出，目前國際出口市場的常規潛艇，以採用「絕氣推進」（AIP）系統的產品為主流，德國214型就採用了AIP、而俄羅斯基洛級也推出了衍生的AIP系統。而S-26T型動力系統因採用模組化設計，可以提供傳統柴電動力，以及AIP動力模式的雙向選擇。如果用戶提出需求，S-26T型可以加裝AIP系統，以滿足需求。

目前中國的AIP系統使用的是斯特林發動機，這種外燃發動機藉由燃料連續燃燒，蒸發的膨脹氫氣（或氦）為動力氣體使活塞運動，膨脹氣體在冷氣室冷卻，反覆進行這迴圈過程，可有效提高潛艇的水下戰力，既保持靈活性，又兼具安靜的特點。

而位於艇尾的7葉大直徑傾斜螺旋槳，也是S-26T型先進能力的體現。7葉大直徑傾斜螺旋槳槳葉如扭曲的刀片，而末梢則呈明顯的後掠尖角，槳葉流場更合理。在同等轉速下，可以明顯減弱空泡雜訊產生，確保潛艇安靜航行。

而從S-26T型的艇首來看，上部有6個魚雷發射口，為上2下4的佈局，發射管口徑應為國際通用533毫米規格。就性能來說，目前解放軍魚雷與美國MK-48-4型反潛魚雷處於同等水準，一枚魚雷就能讓1艘3000-4000噸級水面艦艇喪失戰力，完全能滿足打擊高航速、大潛深潛艇的戰力需求。

另一方面，解放軍現役常規潛艇在水下發射巡弋導彈的技術上突飛猛進，可通過乾式無動力發射法，發射鷹擊-82型潛射反艦飛彈。分析認為，S-26T型潛艇也會裝備這些武器，可望具備遠距攻擊水面艦艇的能力，戰力和生存能力都將大增。

(中時新聞網)