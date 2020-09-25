日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結R》)，今(25)日宣布與由Cygames製作、萬代南夢宮娛樂發行的手機音樂遊戲《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》共同攜手合作，不僅將推出期間限定的精選轉蛋，豐富的劇情活動也將呈現在眼前！此回合作慶祝紀念好禮全面祭出，邀請所有蘭德索爾的騎士們共同前來挑戰全新冒險！

活動一．中秋佳節與合作慶祝全服贈禮

為了歡慶中秋佳節，以及《公主連結R》與《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》的合作活動開跑預熱，玩家們於2020年9月30日15：59前開始遊戲，並於9月30日16：00至10月14日15：59的活動期間內登入遊戲，官方將贈送5000顆的免費寶石予活動期間內登入的玩家們(一個帳號限領一回)。

《公主連結R》與《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》合作好禮第一彈！

2020年10月12日16：00至10月26日15：59將再度祭出合作後篇的慶祝紀念！於10月26日16:00前開始遊戲並於上述活動期間內登入遊戲的玩家，將可獲得1500顆的免費寶石 (一個帳號限領一回)！

《公主連結R》與《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》後篇合作紀念

活動二．精選轉蛋 – 卯月(NGs)

2020年9月30日16：00至10月13日15：59止，最新的限定角色「卯月(NGs)」將於本回的精選轉蛋中登場，活動期間內只要在精選轉蛋中獲得對象角色，作為「贈品」即可獲得該角色的記憶碎片！

【角色介紹：卯月(NGs)】

精選轉蛋「卯月（NGs）」閃亮登場！

中衛 / 物理攻擊

角色技能

活動三．精選轉蛋 – 凜(NGs)

2020年10月13日16：00至10月26日15：59止，最新的限定角色「凜(NGs)」將於本回的精選轉蛋中登場，活動期間內只要在精選轉蛋中獲得對象角色，作為「贈品」即可獲得該角色的記憶碎片！

【角色介紹：凜(NGs)】

精選轉蛋「凜（NGs）」閃亮登場！

前衛/ 物理攻擊

角色技能

活動四．暢玩劇情活動贈送限定角色– 未央(NGs)

2020年9月30日16：00至10月26日15：59止，限定角色「未央(NGs)」將於本回的合作劇情活動「星光公主 Re:[email protected]！」前篇及後篇中登場！活動期間內隨著限定活動來推進劇情，完成期間限定的解放任務，即可獲得該角色的記憶碎片！

【角色介紹：未央(NGs)】

「未央（NGs）」閃亮登場！

後衛/ 魔法攻擊

角色技能

活動五．★3必中白金轉蛋

2020年10月13日16：00至10月19日15：59止，於活動期間在★3必中白金轉蛋進行「10連抽」，第10隻角色必定會出現★3角色！

期間限定★3必中白金轉蛋 活動限時開跑！

活動六．合作劇情活動前篇登場

2020年9月30日16：00至10月13日15：59止，《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》的合作劇情活動「星光公主 Re:[email protected]！」前篇活動華麗登場！推進冒險不僅可享受到活動專屬的限定劇情外，還可蒐集「未央（NGs）的記憶碎片」與「千歌的記憶碎片」，邀請玩家們一同在冒險中討伐Boss並以獲得豪華獎勵為首要目標吧！

活動七．合作劇情活動後篇登場

2020年10月12日16：00至10月26日15：59止，活動「星光公主Re:[email protected]！」後篇期間展開，可藉進行活動蒐集「未央（NGs）的記憶碎片」與「千歌的記憶碎片」，更是能大量獲得未央（NGs）與千歌的記憶碎片的大好機會，千萬別錯過囉！

為歡慶《公主連結R》與《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》攜手合作，官方於此回準備了多項好禮全面祭出，邀請所有騎士大人們前來挑戰專屬的活動劇情、在冒險旅途中大展身手！未來更多關於《公主連結R》的活動內容，敬請持續鎖定相關新聞與官方粉絲團的最新消息！

(科技)