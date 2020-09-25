國民黨立委賴士葆今天爆料，有30幾家企業，公司地點登記在帝寶，仍申請紓困補助，「住豪宅卻享紓困補助，有道理嗎？」，行政院長蘇貞昌聽聞後也覺得不合適，回答「若有此類狀況，就會剔除」，經濟部長王美花也承諾會進一步調查，將追回紓困補助。

行政院長蘇貞昌今天率主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長，報告「紓困3.0」預算並備詢。國民黨立委賴士葆質疑政府藉舉債編列紓困預算，蘇揆辯稱「若沒有現在，就沒有子孫，因此現在要度過疫情難關」，他強調，若無爆發疫情，蔡政府是還債最多的團隊。

隨後，賴士葆指出，依據經濟部規定，企業的營業額比去年或上期低的話，電費可享受七折到九折優惠，而且台電也編列200億元預算支應，共有160幾萬家企業受惠，但他進一步調查發現，有30幾家企業的公司所在地為帝寶，大多是投資、建商公司為主，「住豪宅卻享紓困補助，有道理嗎？」

經濟部長王美花聞言後表示，若有此情形，會進一步調查，也會追回紓困補助，蘇貞昌則下令，若果真如此，就會剔除該企業，不得申請相關補助。

(中時 )