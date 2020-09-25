兩岸關係日趨緊張，共機連日繞台也讓民眾憂心，台海到底會不會擦槍走火，上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立近日就撰文分析，長期以來，中國一直有「不開第一槍」的說法，但這是有條件的，若是對台的統一戰爭，北京不排除開第一槍的可能。網友則評論表示「醍醐灌頂」。

據陸媒《環球時報》報導，沈丁立指出，擁槍的目的是為了保障利益，長期以來，中國大陸一直有「不開第一槍」的說法。不但把「開槍」看得很重，而且把「首先開槍」看得更重。既然說到以不開第一槍的方式保護自身的核心利益，這已經在暗示在被開第一槍的情況下，當然會開槍還擊，在維護中國的核心國家利益這個前提下，不開第一槍應是有條件的

2011年大陸國務院新聞辦公室發表的《中國的和平發展》白皮書，中國的核心利益包括「國家主權」、「國家安全」、「領土完整」、「國家統一」、「憲法確立的國家政治制度」和社會大局穩定，以及經濟社會可持續發展的基本保障這六項。

對於中國大陸而言，前4項核心利益「主權、安全、領土、統一」，意即當外國的軍機在中國領空實施軍事偵察行動，還有必要堅持不開第一槍，確保外軍機組人員的生命安全嗎？因外國不斷構成侵犯主權事件、針對中國的國家恐怖主義/販毒政策時，國家安全受到嚴重威脅、滿洲國時，中國東北軍堅持不開第一槍從而眼看國土淪喪，中國能容忍重蹈國恥嗎？

且「國家統一」，臺灣是大陸尚未實現統一的一塊「中國國土」。中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一。面對「台獨」勢力日益猖獗。作者也指出，根據中國在2005年頒佈的《反分裂國家法》，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成臺灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致臺灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。

大陸網友則留言評論表示「醍醐灌頂」、「不開第一槍只是個比喻，並不單指具體的槍」。

(中時新聞網)