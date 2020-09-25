王大閎原始設計的中軸廣場與映池。（國父紀念館提供）

國父紀念館館長梁永斐到職2周年，25日回顧在疫情中走來的1年，仍持續舉辦學術研討會，館藏巡迴展等，並總計辦理自辦展覽15檔及申請展96檔，展望未來，梁永斐指出，已爭取到總計16億3200萬元的跨域加值專案計畫，包括中山文化園區景觀改造及大會堂日山女一周邊設施升級，預計自今年12月起動工，至民國114年完工。

梁永斐指出，今年國父紀念館在疫情中除了各項防疫宣導及管制工作，協助文化部表演藝術類紓果案審核計，支援文化部紓困電話服務，仍辦理了「青年學術研討會」、「走讀王大閎與古蹟建築」等活動，而隨著小巨蛋將完工，外界關心的中山文化園區園區改造計畫，則預計自今年12月開始進行施工，首波工程將進行中軸廣場改造，在中軸廣場將植兩排樟樹，盡可能還原王大閎原設計，另加入三張犁支線改造意象，新增兩處園區出入口。

景觀改造工程也將針對映池廣場進行改造，梁永斐指出改造後的映池將多功能使用，可開放作為表演舞台乃至休憩區；翠湖周邊也將改造為無障礙步道。此外，大會堂也將進行翻修，舞台配置升級，容納人數則會降至2000人以內，「朝向專業表演廳改造」，而館藏空間、中山畫廊的恆溫恆濕設備也將同步升級。

梁永斐表示，文化部前後任部長鄭麗君及李永得均對該館跨域加值計畫經費十分支持，他也指出「要做就要讓民眾有感！」而爭取到包括行政院的支持，期待近49年的古蹟建築在整修工程後風華再現。

梁永斐也邀請民眾在工程啟動前，參與即將於11月舉辦的「再會中山公園花壇系列活動」及「青春有漾 戀中山-紀念國父誕辰155週年系列活動」。

(旺報 )