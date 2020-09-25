即將進入枯水期，經統計台南市6月迄今降雨量明顯偏少，曾文水庫集水區降雨量約為歷年同期平均降雨量4成，曾文水庫蓄水量偏低，相較去年同期少了3億噸水；缺水不只影響民生，也衝擊產業，更被公認為是阻礙國內企業投資「五缺」之一，開發再生水資源已成為政府解決缺水問題的可行解方。

為了推動再生水資源的相關產業發展及人才培育，嘉南藥理大學今天舉辦「2020再生水資源論壇」，邀請產官學研各界共同研討及交流，超過100位專家學者及師生參與。研討主題含括國內下水道建設及再生水發展、再生水廠的營運管理、再生水科技及薄膜技術、產業人才需求與培育等。

內政部營建署曾淑娟處長詞表示，大規模開發再生水資源需結合汙水下水道系統，內政部自102年執行「公共汙水處理廠放流水回收再利用計畫」，於全國都會區建置6座再生水示範廠，產出優質再生水供應鄰近工業區及科學園區使用，預計到民國120年，再生水使用量將由目前每日約65萬噸成長到每日132萬噸。

由於環保意識抬頭，國內已不可能再蓋出新的水庫，而再生水廠則如都市水庫，興建不破壞生態、不會遭受環保抗爭，且供水穩定、不受季節氣候影響，有如「黑水變藍金」，提供新契機與選擇。

台南市政府水利局黃信銓專門委員表示，台南因台南科學園區產值提升，工業用水需求跟著增加，原估計120年可能產生每日12.5萬噸的供水缺口，因而規畫再生水廠，預計於113年能即時供應每日8.3萬噸再生水供南科使用，舒緩缺水問題。

目前永康廠、安平廠及南科廠已陸續動工，預計最快於110年中開始供水，而再生水廠的角色與重要性也將日趨吃重。

嘉藥校長李孫榮指出，自獲得教育部107~110年「優化技職校院實作環境計畫」，補助金額達4000萬元，嘉藥更投入超過700萬元配合款，於校內建置全國唯一「再生水類產線及人才培育基地」，包括建造高級再生水工廠、再生水資源物聯網系統暨監控中心、機電設備實習工廠、配管配線實習工廠等四處實作場地。

另也結合校園既有汙水處理廠、人工溼地、中水回收水道設施、單元操作及水質分析實驗室、下水道設施操作維護技能檢定考場等場域，打造嘉藥成為國內再生水及下水道工程最完整之再生水培育基地，配合國家產業發展，養成未來所需優異人才。

與會業者也提出多面向議題交流，希望政府的再生水發展政策不只能解決缺水問題，還能開啟新一波循環經濟，再生水發展也將帶動相關產業的商機及專業技術人才的需求。

(中時 )