（築間幸福鍋物以新鮮食材、高CP值平易近人的消費模式贏得消費者青睞。圖／築間）

強打食材新鮮、高CP值消費模式的「築間幸福鍋物」連鎖集團，歡慶在台營運滿10週年大手筆砸下百萬重金、大手筆包下數個貨櫃的波士頓活龍蝦，從加拿大以空運方式在凌晨運抵台灣，今（25）日在全台62家分店霸氣大方送。

今日只要到築間幸福鍋物全台62家分店消費套餐，即有機會獲得「波士頓活龍蝦」1份。業者提前在官網、官方社群媒體曝光後，立即造成廣大消費者熱烈迴響。

築間表示，這次週年慶活動之所以造成熱烈討論，主因是平時62家分店中只有部份門店供應活波士頓龍蝦，而且必須事先預訂才有機會品嚐到。這次週年慶則是在全台62家分店都有機會可以品嚐到升級版的波士頓活龍蝦，滿足所有喜歡大口嗑龍蝦的消費者！

築間進一步表示，加拿大波士頓龍蝦產季為每年的5～6月和8～10月，到了9月份隨著溫度降低，龍蝦的殼會變硬，肉質就會更好。懂得吃龍蝦的消費者特地會選在這個時間點大啖美味的波士頓龍蝦。看好這波商機，餐飲業者為了搶購大量的波士頓龍使出各種手段買進的波士頓龍蝦，掀起一股搶波龍熱潮。根據進口波士頓龍蝦的業者統計，2020年初市面上的價格每公斤約為1,200元，9月底每公斤飆破2,000元，漲幅超過8成。

對於龍蝦大幅漲價，築間強調，不會計較食材的成本，仍堅持在這個季節選用高品質的波士頓龍蝦，且大方送出3,000份波士頓龍蝦，邀請全民一起到築間幸福鍋物大口嗑龍蝦。

築間幸福鍋物10年來，今年8月份來客人數突破40萬人次。如此廣受消費者喜愛的最大原因是，築間幸福鍋物除了以新鮮食材、高CP值平易近人的消費模式贏得消費者青睞之外，主打每天營業17小時不間斷，成為全台唯一從上午11點營業至凌晨4點的連鎖鍋物品牌，大大擄獲火鍋控的心；還曾創下平均排隊4個小時才能吃到火鍋的紀錄，帶動起一波追瘋潮，成為全台熱門排隊名店。

(工商 )