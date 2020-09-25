全聯福利中心宣布，旗下自有甜點品牌We Sweet攜手知名餅乾品牌OREO，第四度推出聯名甜點，將於9/25～10/15推出「We Sweet X OREO焦糖海鹽遊樂園」系列商品，共六款新品，包括焦糖海鹽布朗尼、焦糖鹽之花乳酪、焦糖海鹽戚風蛋糕、焦糖海鹽蛋糕捲、焦糖海鹽乳酪慕斯、焦糖海鹽千層，口味上主打香濃焦糖醬及微鹹海鹽巧妙融合，以甜中微鹹的滋味，希望帶給消費者不同的味蕾體驗。

全聯We Sweet積極跟不同的品牌聯名，其中，跟OREO的合作在過去兩年皆創下不錯的成績。全聯表示，2019年首次與OREO合作，當時推出九款甜點，以放大版的OREO夾心餅乾巧克力布朗尼最具話題聲量，受網友喜愛，整檔活動28天就創下超過7,700萬元的業績。

2020年初，全聯因應新春開運氣氛，推出We Sweet X OREO紅絲絨甜點，紅色蛋糕體不僅應景也吸睛；接著春季到來，全聯也以OREO春日祭為名，推出三款甜點，有巧克多拿滋、草莓多拿滋和巧克甜甜圈蛋糕，外型小巧可愛，吸引消費者的注目。

瞄準消費者對OREO聯名甜點的喜愛，此次雙方再度攜手合作，將於9/25～10/15期間限定推出6款聯名混搭風甜點，同時，活動期間在全聯門市購買OREO、RITZ全系列商品任一件，加購We Sweet麵包或甜點任一件，就可現折5元（不累折）。

此外，全聯也同步推出獨家限定商品，包括「奧利奧寶可夢保冷袋限定組」全聯獨家皮卡丘設計款，全台限量27,000盒；「麗滋海鹽焦糖口味三明治餅乾」，全聯獨家限定口味，全台限量17,280盒；還有「奧利奧海鹽焦糖口味夾心餅乾」。

(工商 )