高雄有「蓮池潭」，桃園有「龍潭」，兩個都是知名觀光旅遊景點，為了提升雙城國民旅遊消費意願，促進兩地觀光產業發展，高雄和桃園市政府25日在左營蓮池潭，辦理高雄桃園「雙潭」引客合作備忘錄（MOU）簽署記者會，目標在明年底前達，成互送一萬名旅客的目標，創造1億元的觀光產值。

高雄桃園「雙潭」引客合作備忘錄（MOU）簽署記者會，由高雄市旅行公會、高雄市觀光協會、與桃園市旅行公會、桃園市觀光旅遊發展協會共同簽署，高雄市長陳其邁及桃園市長鄭文燦，擔任見證人。

高雄市長陳其邁指出，國民旅遊是目前大家最關注的觀光市場，希望藉由這次的兩市合作，整合多方資源並做大市場規模、活絡國內旅遊市場，推動觀光經濟成長，以創造更多商機。

他說，自今年10月1日起至明年12月31日止，只要桃園市民到高雄旅遊，在蓮池潭周邊20多間標示優惠識別的店家，出示桃園市身份證，即可享有九折以上的優惠。

同樣的，高雄市民到桃園觀光，在龍潭周邊店家也享有購物優惠，這是高雄與桃園兩市首次互惠互利合作，也是對兩市旅客最實質的回饋。

高雄觀光局長周玲妏表示，樂見有多家左營區優質商家及民宿參與優惠活動，包括百年歷史的中外餅鋪、高雄市古厝文化協會、高雄市舊城文化協會、正信堂國藥號、蓮潭滑水主題樂園、老左營汾陽餛飩、泮咖啡、芒果咖秋、老克勒旗袍咖啡、留小燈藝術眷村民宿、美麗時光民宿、阿婆家眷村民宿、蓮潭國際會館、小寶米粉羹、永吉楊桃湯、眾惠包子麵食館、永豐花生糖、龔家楊桃湯、黑竹牌食品行、傳香飯糰、菜市仔嬤-左營汾陽餛飩、劉家酸白菜火鍋二館等。

她說，高雄特別為桃園旅客準備超值大福袋，包括火獅餅、景點微型積木、i-Ride飛行劇院體驗門票好禮三選一，更有限量一卡通、咖啡掛耳包、手機指環扣等，還有高雄在地旅宿業者近40家提供住宿優惠，桃園旅客入住即享九折以上，福袋內更有價值超過3,000元住宿抵用券、還有機會抽到超過10張免費住宿券，包括單人房、印水涵觀景旅館80坪豪華水漾套房、御宿商旅、美麗四季集團旅館等等。

周玲妏說，希望藉由城市交流，達到加倍行銷的效果，有效提升國旅市場，也鼓勵雙方城市辦理團體旅遊、鄰里自強活動、企業員工旅遊、畢業旅行、社團聯誼等，都能到高雄進行暖冬之旅，體驗高雄的熱情與美食美景。

(工商 )