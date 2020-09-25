Canon正式宣布推出旗下首台對應RF鏡頭系列的4K專業級數位攝影機—EOS C70，全新EOS C70根據Cinema EOS系列的卓越性能作為研發藍本，結合EOS R系列的高機動性機身設計，能充分利用RF鏡頭高速傳輸系統獨特優點，為影片創作者帶來更靈活可靠的高畫質專業級影片。

Canon表示，EOS C70內建雙像素CMOS自動對焦系統支援連續自動對焦，可選擇螢幕內的80%範圍進行對焦，且EOS iTR AF X對焦功能提供更佳主體偵測及追蹤，強化影像穩定系統，透過協調控制以獲得最佳防震效果；此外，3.5吋276萬點高解像輕觸式LCD螢幕，支援螢幕觸控以選擇對焦點，並支援垂直拍攝以進行垂直影片製作。

再者，EOS C70輕巧機身配備高效散熱設計，雙SD記憶卡(UHS-II)插槽，支援4K/2K或XF-AVC/MP4同步攝錄，並支援FTP檔案傳輸及IP Streaming串流功能作即時影片放送，提供XF Utility軟體作XF-AVC影片存取及播放。

Canon表示，全新的機身設計，讓EOS C70成為Cinema EOS系列中最小巧者，短後對焦距離讓機身厚度減少，大幅提高機動性，EOS C70配備Super 35mm DGO(雙增益輸出)CMOS影像感測器，帶來高動態範圍影片拍攝及低雜訊影像，將專業級4K攝影畫質與靈活操控性融匯於輕巧機身中，提供影片拍攝者優越的操控性，適合紀錄片、新聞、社群媒體短片、企業及活動拍攝。

(時報資訊)