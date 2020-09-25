今年隨著疫情的出現，讓直播業更加速直播3.0時代到來，17LIVE今日首度跨足時尚界，與全球最大時尚媒體VOGUE合作2020 VOGUE FNO台北時尚不夜城，首度於台北舉辦「17時尚盛典-信義威秀展覽」，這將是「17LIVE直播3.0-夢想製造所跨界計劃」的起點。在迎接17LIVE一年一度盛會金羽獎(11/22)之前，17LIVE以探索、跨越、未來、突破四大品牌DNA，延伸出四個區隔性高的直播間風格，強烈傳遞出17LIVE多元直播內容的發展方向。

17LIVE指出，在直播3.0時代，任何事情都有可能發生，消費型態、聚眾方式，將由消費者決定這一切。實體演唱會現場將可能不再有觀眾，透過線上演唱會，觀眾可以自行選擇最舒適的角落、最想要的明星視角觀賞。此次以「17時尚盛典-信義威秀展覽」融入四大品牌核心精神「探索、跨越、未來、突破」，正式揭開直播3.0時代，並以四個截然不同的特色直播間，首度向大眾綻放品牌DNA。

象徵探索意象的旅遊風格直播間展示出不同國家的名勝古蹟，其中包括17LIVE市場版圖的美國及日本，代表著17LIVE無國界分別，歡迎任何人加入，一起踏上探索自我的17旅程。代表突破意象的運動風格直播間，展示出拳擊格鬥及強烈繽紛的塗鴉，支持突破個人舒適圈展示自我，把興趣轉化成專業，並持續精進所長，發展屬於自己的斜槓人生。明日之星K歌房風格直播間展示出充滿時尚感的霓虹色彩，並於電視牆上輪播企業形象影片，主播實況影片，以及百位17LIVERs形象照，見證17LIVE創立五周年，孕育出亮眼的眾多直播人才，傳遞出「只要加入17LIVE，未來的舞台屬於您」的理念。而以奇幻超時空打造的電競二次元直播間，由17LIVE百萬人氣V-LIVER(虛擬直播主)「站台」，跨越一般民眾對直播的既定框架，也代表17LIVE從來不設限框架，展現出跨足其他相關領域的強烈企圖心。

(時報資訊)