電池模組廠—新普(6121)受惠於NB及非IT產品需求穩定，8月合併營收73.85億元，月增8.71%，創下今年單月新高，新普科預估，第3季有機會延續往年趨勢超越第2季，全年業績成長可期，不過本週外資及投信連賣5個交易日，致使新普科股價連番下挫，今天收盤股價失守300元關卡。
由於商務NB及主攻教育入門級市場的Chromebook需求強勁，且非IT產品出貨暢旺，加上美系品牌客戶新機陸續上市，讓新普科第3季業績延續第2季強勁動能，新普科8月合併營收73.85億元，月增8.71%，年成長7.92%，為今年單月新高，累計前8月合併營收為482.41億元，年成長8.58%。
新普科今年上半年合併營收為340.62億元，營業毛利為34.51億元，合併毛利率為10.13%，稅後盈餘為18.48億元，亦是歷年同期新高，每股盈餘為9.99元，從目前訂單來看，新普科表示，第3季業績不會太差，如無意外，第3季業績有機會超越第2季，全年業績有機會比去年好。
儘管新普科業績表現不俗，但外資及投信本週5個交易日都站在賣方，拖累新普科股價失守300元關卡。
(時報資訊)
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