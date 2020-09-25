新北市中和區公所向環境保護署爭取補助部分的改善經費，連同公所預算共斥資960萬元改善3座公廁，今（25日）上午舉行啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所向環境保護署爭取補助部分的改善經費，連同公所預算共斥資960萬元改善3座公廁，今（25日）上午舉行啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所向環境保護署爭取補助部分的改善經費，連同公所預算共斥資960萬元改善3座公廁，今（25日）上午舉行啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所向環境保護署爭取補助部分的改善經費，連同公所預算共斥資960萬元改善3座公廁，今（25日）上午舉行啟用典禮。（中和區公所提供）

為提供往來公園民眾更加舒適的如廁環境，新北市中和區公所向環境保護署爭取補助部分的改善經費，連同公所預算共斥資960萬元，辦理109年中和區改善公廁暨提升優質公廁工程，整修工程近期完工後，於今（25日）上午舉行啟用典禮，中和區長賴俊達主持，一同到場共襄盛舉，見證3座公廁更新啟用。

賴俊達表示，錦和運動園區是依照國際田徑總會IAAF規格打造的綜合運動場，擁有國際標準的賽道，及籃球、網球場與錦和足球場均符合國際賽事之標準場地，更是2017年世大運的足球練習場地，還有多元完善運動設備的中和國民運動中心，從北歐芬蘭引進的體健設施及兒童遊樂設施的全齡公園及環山步道等。

全齡化體健設施，讓市民健身環境更舒適，是老少咸宜的好去處，更是吸引雙北大小朋友前來打卡遊憩。三座公廁改善後每月使用人次高達12萬人。期待中和轄內公園能提供「不髒、不濕、不臭」的優質公廁。

本次獲得環保署補助，針對中和區內三座公廁進行環境及設施改善，分別為錦和運動公園、清穗A公園及華福公園。改善後的公廁除了更換硬體設施、排風設計，亦重新規劃內部動線及隔間調整，新公廁乾淨明亮的柔和色調也更加符合無障礙空間的規劃。外牆的彩繪也也因應各公園特色各展風華。

錦和運動公園以籃、網球場為主，公廁外牆展現「運動風」主題；配合清穗A公園的幽靜，公廁展現低調而現代化的「文青風」，隱身於公園內令人驚艷；華福公園是幼兒、長輩常去的處所，以可愛又醒目的「動物森林派對風」更贏得附近居民的讚賞。

公所經建課向環保署爭取經費，3座公園內公廁原有設施老舊、燈光昏暗且缺乏無障礙設施，另有地板濕滑且通風不良造成異味產生等狀況，於今年5月開始針對公園公廁進行改善，透過本次改善提供市民安全、舒適且友善優質的五星級公園公廁環境。中和區公所更將持續推動市民有感建設，打造舒適的活動空間及無障礙設施，為市民創造更優質更安全的休閒環境。

(中時 )