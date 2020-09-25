推動環保綠能政策，台中市府交通局今年7月間在全市11處公車站設置「太陽能紙站牌」，因方便又環保，頗獲好評，市議員陳世凱認為應擴大設置，尤其，烏日區明道花園城站人潮往來多、車站腹地不足，更應儘速更新為太陽能紙站牌，市府將研議其可行性。

站在人車多的明道花園城公車站前，陳世凱指出，烏日區是台中市通往彰化、大肚等區域的重要接壤處，而明道花園城更是烏日區人口最多的地區，一旁就有菜市場、學校，搭乘公車的需求很大，但公車站只是一座舊式站牌、缺乏候車空間，亟待改善。

陳世凱強調，明道花園城站的舊站牌無法提供相關乘車資訊，已不敷使用，卻因周邊腹地不足等問題，無法設置候車亭，居民認為，太陽能紙站牌具有節能特性、且可做成獨立式的站牌，建議市府逐步汰換全市候車站牌為太陽能紙站牌。

台中市府公共運輸及捷運工程處副處長陳文政指出，目前全市共建置11座太陽能紙站牌，是以電子站牌結合太陽能板的方式設置，近2個多月運作情況良好，且在沒有太陽的陰天，該電子站牌仍可維持運行長達2周，民眾反應很好。

陳文政說，目前台中市新設電子站牌時遭遇最大的問題，就是站牌已蓋好、台電電源供應無法立即跟上的情況，若採用太陽能方式則可解決此問題，但因面板每輪約可提供2、3條路線資訊，若設置在路線密集的公車站、資訊更換時效較慢，未來將以用電取得較困難的區域優先設置，並計畫爭取中央經費補助。

(中時 )