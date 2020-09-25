樂天桃猿洋投曼恩本季先發3場，僅有1場投到5局，無法投長局數成為一大缺點，總教練曾豪駒透露可能把曼恩轉往牛棚，多出一個先發空位考慮拉上二軍自責分率王張喜凱，是近年中職一軍少見下勾先發投手，不過他的控球較令人擔心，今年二軍出現25次觸身球。

曼恩本季3場先發，1場投5局、2場僅投4局，戰績0勝1敗，自責分率高達8.31，表現不如預期。曾豪駒表示，目前觀察曼恩最好投球品質在70顆球以內，超過80球就會開始不穩，因此最多才投5局，不耐投的問題導致牛棚投手有壓力。

桃猿教練團考慮將曼恩轉為牛棚投手，他過去多以中繼角色為主，顯然來台轉為先發後適應不良。猿隊考慮以2先發洋投陣容出賽，第5號先發位置有機會給去年選秀選近的下勾投手張喜凱擔任，他今年在二軍20場出賽有16場先發，拿下3勝6敗，87.1局投球中失掉62分，不過僅48分自責分，自責分率4.95是本季二軍自責分率王。

張喜凱最令人擔心的是控球，今年在二軍出現25次觸身球、42次保送，觸身球是全二軍最多，第2多的是味全龍曾柏融13次，猿隊萬昭清11次排第3，2、3名加起來還沒有張喜凱丟的多。

曾豪駒表示，雖然張喜凱在二軍控球表現不理想，不過近1個月狀況穩定，「他這1個月控球、穩定度都不錯，雖然觸身球多，但最後還是（二軍）自責分率王。」近1個月來張喜凱先發4戰拿下3勝，僅有3次觸身球。曾豪駒表示既然選手在二軍有好表現，為自己爭取到機會，就該讓他上來看看能否適應一軍。

上一個在一軍有穩定先發的下勾投手是興農牛的許文錚，在2012年先發7場，若張喜凱成功上一軍，將是現役唯一下勾先發投手。

(中時 )