2死囚殺人卻怕死！高大成怒譙：沒切身之痛不知痛

2012年嫌犯沈文賓持槍至宜蘭冬山河某檳榔攤，押走了老闆的妻子以及友人並殘暴的將兩人扔在路旁水溝待溺斃後，再將兩人棄屍。而7年前嫌犯黃麟凱在軍中服役時，趁休假期間至女友家將女友及母親兩人殺害。手段殘忍的兩兇嫌遭判死刑定讞，不過卻在事後向司法院大法官會議聲請釋憲，想藉此來逃避刑責或延後執行死刑日程。對此高大成怒批：「沒有切身之痛都不知道有多痛。」

法醫高大成接受《中時新聞網》訪問時說道，「殺人都不怕，要被槍決就唉唉叫！」而曾經看過多達上百位死刑犯的他說：「死刑犯走去槍決場的路程僅短短十公尺，但走得到的卻沒幾位，每個都軟手軟腳，要不就是在那邊躲，又或是躲到廁所就不出來，看膽子有多小。」看過無數死刑犯伏法的高大成說，的確也看過很多罪犯靠裝瘋賣傻來逃避刑責。他曾經遇到一位罪犯無論如何就是不承認殺了三條人命，法官為了讓他認罪，就告訴嫌犯坦白從寬、抗拒從嚴，最後這位罪犯才終於承認犯行，不過事後卻遭到法官判處死刑。不知反省的死刑犯覺得自己被欺騙了，反而怒氣沖沖地質問法官，沒想到法官卻說告訴他：「我原本要判三個死刑，現在只判一個死刑而已。」

無法認同罪犯敢殺人卻怕死，高大成最後話說得很重，「罪犯在犯案時都不怕也沒有同情的餘地，當要被槍決時就唉唉叫！竟然要殺人就要想到還有這條路要走。人沒有切身之痛不知道痛。」

(剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)