高雄市長陳其邁相當重視市民的用路安全，日前又連續2天發生A1死亡車禍事故，陳其邁25日出席道安會報時，將防制A1交通事故列為市政重要目標，指示相關局處同仁上緊發條，積極展開A1事件的防制作為，讓市民在用路時可以更安全。

陳其邁表示，防制A1交通事故是高市府重要目標，高雄市A1死亡事故人數自100年的251人逐年下降至107年的130人，但108年反彈回升至200人，他指示各局處全力積極防制A1事故發生。

陳其邁指出，高雄基車眾多，機車族是重點族群防制對象，高雄市機車死亡比例占整體事故約7成；以年齡層來說，65歲以上高齡者占比約4成；另外因產業因素，港區及工業區發達，大型車數量全國最多，因大型車事故導致的死亡人數占約10％。今年8月A1死亡人數雖較去年同期減少6人，但仍需持續努力。

陳其邁強調，A1死亡事故的嚴重程度與行車速度及交通違規有關，尤其原縣區省道容易因行車速度過快造成死亡事故，市府將提升並運用科技執法加強速度管理作為，在容易肇事的地點加強見警率及執法強度，以遏制重大違規行為發生。

(中時 )