台南市19高階警官交接，黃偉哲期許無縫接軌。（劉秀芬攝）

台南市19高階警官交接，黃偉哲期許無縫接軌。（劉秀芬攝）

內政部警政署調整部分重要警職，其中台南市警察局副局長李政曉調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長，另有19名高階警官配合本次異動職務調整，25日於台南市警察局舉行交接典禮，台南市長黃偉哲強調，治安維護沒有假期與試用期，期盼馬上進入工作崗位。

黃偉哲致詞時表示，台南市警局於多項治安滿意度調查中，名列6都最佳，勉勵警局同仁持續做好打毒、交通、防疫等工作，不要自滿。

黃偉哲說，過去台南市死傷車禍率6都最高，經過交通大執法，死傷比例明顯減少，不再是6都最差。此外，防疫也是當前工作重點，警察同仁防疫工作辛苦有目共睹，接下來天氣入秋變涼，疫情恐怕再起不能鬆懈。

黃偉哲強調，隨即而來的26日國慶煙火試放交通維護、27日將軍漁港音樂會、中秋連假、國慶煙火交通管制，不管是新任、調任的，都希望把工作做好。

黃偉哲現場先布達內政部警政署交通組組長王鳳輝、高雄市政府警察局督察長劉祥浤、內政部警政署保防組組長劉崇智調陞台南市警察局副局長等24名調動名單，接著主持包括原第三分局長許坤田調任第二分局長等新、卸任局長交接儀式。

此次調動名單包括：

1、台南市政府警察局副局長李政曉，調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長。

2、內政部警政署交通組組長王鳳輝，調陞台南市政府警察局副局長。

3、高雄市政府警察局督察長劉祥浤，調陞台南市政府警察局副局長。

4、內政部警政署保防組組長劉崇智，調陞台南市政府警察局副局長。

5、台南市政府警察局第二分局分局長王森瑒，調陞內政部警政署保安警察第五總隊主任祕書。

6、台南市政府警察局保防科科長詹登燦，調任嘉義縣警察局副局長。

7、台南市政府警察局第三分局分局長許坤田，調任第二分局分局長。

8、台南市政府警察局善化分局分局長方國璽，調任第三分局分局長。

9、台南市政府警察局白河分局分局長朱信憲，調任善化分局分局長。

10、苗栗縣警察局副局長陳明宏，調任台南市政府警察局白河分局分局長。

11、台南市政府警察局第五分局分局長梁仁輝，調任苗栗縣警察局副局長。

12、台南市政府警察局新營分局分局長李名昌，調任第五分局分局長。

13、台南市政府警察局佳里分局分局長斯儀仙，調任新營分局分局長。

14、台南市政府警察局學甲分局分局長甘炎民，調任佳里分局分局長。

15、台南市政府警察局交通警察大隊大隊長翁誌宏，調任學甲分局分局長。

16、台南市政府警察局督察室督察蘇政敏，代理交通警察大隊大隊長。

17、台南市政府警察局後勤科科長邱顯良，調任玉井分局分局長。

18、台南市政府警察局玉井分局分局長楊青垂，調任後勤科科長。

19、台南市政府警察局新化分局分局長許芳毅，調任新北市政府警察局三峽分局分局長。

20、嘉義縣警察局副局長歐祖明，調任台南市政府警察局新化分局分局長。

21、台南市政府警察局交通警察大隊副大隊長蔡明宗，調任婦幼警察隊隊長。

(中時 )