隨著中秋、雙十連假接連到來，進入國人出遊旺日，導致捐血意願降低，國內各地血液庫存量恐又短缺，為了鼓勵民眾踴躍捐血，台中2家知名必比登推介餐廳，聯手推出捐血免費吃必比登美食活動！

其中，300-C1區台中市卓越獅子會長、也是榮獲必比登推介「金之園」餐廳老闆范家豪，聯手另一家知名必比登推介豬腳便當店「富鼎旺」、網美最愛冰淇淋店「塔拉朵」冰淇淋與日新戲院等，舉辦捐血做公益活動。凡是捐血就有機會免費享受必比登推薦美食，限量220份，吸引大批民眾到場排隊捐血做愛心，讓大家直呼太感動了！

位在中區的金之園草袋飯、富鼎旺等兩家老字號餐廳，日前榮獲必比登推薦小吃，許多民眾聞名而來，餐廳每日擠滿排隊人潮，金之園老闆范家豪也身兼卓越獅子會會長，除了感念大家對餐廳支持，也率先號召顧客、民眾們共同參與捐血活動，讓愛心延續不停歇！

為鼓勵大家踴躍捐血，能在繁忙生活中抽出時間捐血作愛心，25日早上10點30分到傍晚6點30分，特別推出「捐血做愛心 好康3重送」活動！只要現場捐血250cc就有機會獲得日新戲院電影票1張、塔拉朵冰淇淋兌換券1張、中區米其林必比登推介美食范記金之園餐券或富鼎旺餐券（二擇一）1張，總價值約500元好禮；捐血500cc可獲贈品兩份，限量220份！

范家豪表示，獅子會長期以來持續關心偏鄉、弱勢孩童做公益，而他從小成長在中區，對中區有深刻濃厚的感情，更關心中區人、事、物發展，中區也有許多需要關心的弱勢族群，這次就是希望能貢獻自己的力量，為中區做事，故邀集同樣獲得必比登推介的餐廳，加上中區的電影院、台中知名冰淇淋店等，希望發揮影響力，邀集民眾一起挽袖捐血做愛心。

(工商 )