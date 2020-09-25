新創Boxful 25日宣布正式跨入電商領域，推出「Boxful電商物流服務」，幫助品牌電商解決倉儲、物流，讓電商業者不需要上架大平台，也能具備雙北8小時到貨的能力。

根據Boxful的《台灣快速到貨調查報告》，台灣消費者最常使用的網購管道是標榜快速到貨的大型網購，商品多元、折扣多、快速到貨是前三大購買原因。

其中，71％消費者表示有「快速到貨」將能明顯提升購買意願，最需要快速到貨的前三大商品為：美食伴手禮、3C家電、日用快消品。

Boxful董事總經理許仄偉表示，Boxful於2016年進入台灣，透過結合物流的到府迷你倉服務，顛覆傳統的儲存市場。2018年，則在台灣首度推出企業倉儲物流，協助企業管理倉儲空間彈性的問題。

許仄偉表示，今年因應市場需求，推出了快速到貨的「Boxful電商物流」服務，希望幫助廣大的品牌電商業者省去自建倉儲物流的困擾，不只可以更專注於商品與業務，還可以提供比擬大平台的服務及速度，讓電商生態更健康。

Boxful表示，最新推出的「電商物流服務」，整合了倉儲、理貨、出貨、物流與逆物流的一站式服務，具備了四大優勢，包括雙北8小時到貨，Boxful電商物流推出「Boxful超速配」，提供品牌賣家快速到貨服務，雙北最快6小時，最慢8小時到貨。

此外，相較於自有倉庫及人力處理訂單出貨，Boxful電商服務不用面臨淡季時員工和空間閒置、旺季時又面臨人力和備貨空間不足的窘境，彈性倉租計價讓客戶依照存放需求調整租用空間用多少付多少，有效節省固定成本提升競爭力。

Boxful「電商物流服務」也支援多通路管理、多元物流選擇，包括串接蝦皮購物、SHOPLINE、LINE口袋商店、Shopify、Easystore等多個電商與開店平台，透過API拋接訂單，高效完成揀貨出貨，並提供超商取貨、快速到貨、一般宅配、逆物流、跨境物流等多元物流選擇。

最後，Boxful「電商物流服務」也提供智慧庫存警示，降低缺貨風險。Boxful表示，透過系統內建的企業專屬儀表板，客戶可以隨時檢視倉庫使用量及費用，並設有智慧預警系統及庫存預測系統，幫助客戶評估安全庫存水位，並即時掌握逆物流狀態，搶得先機。

(工商 )