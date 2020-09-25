為了力挺永續，北富銀6月統籌主辦40億元淡江大橋聯貸案，北富銀指出，截至2020年6月底為止，再生能源、綠建築、綠能科技等相關產業的授信餘額超過新台幣千億元，其中綠電類（太陽能、風力發電）授信餘額年成長近80％！

北富銀8、9月再結合在地資源舉辦淡水河口生態永續講座與願景體驗，北富銀說，該銀行廣發永續帖邀客戶共同倡議淡水河守護行動，為永續環境紮根，短短半個月吸引逾2,000人串聯，一起關注淡水河河口生態與經濟發展！

北富銀也全力支援政策性貸款，北富銀表示，今年除了即時提供個人、企業客戶疫情紓困方案，為扶植中小企業發展，年初即成為「送保即時通」首批開通銀行，亦是全台第一家與信保基金進行批次保證業務系統對接的銀行。而信保基金推出的「中小企業千億保」專案，北富銀去年送保戶數達2,076戶，居民營銀行之冠；另截至今年7月底，整體信保餘額較去年底成長超過70％，並獲得信保基金肯定，特別頒發千億保專案及信保對接獎。

近期配合行政院啟動青年創業貸款方案，北富銀說，該銀行為文化部首波合作銀行，與文化內容策進院簽署全台首張文創產業青創貸款合作備忘錄（MOU），由跨部門專業團隊直接進駐文策院協助青年貸款，且應用專利AI技術，透過行動化、模組化的智能徵授信機制，讓徵審作業最快3天完成。透過紓困、支持中小企業與青年創業，北富銀用行動落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）中的就業與經濟成長，善盡金融業帶動國家永續成長的社會責任。

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